Реклама
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 2/10
usd 92.75
eur 100.44
СрочноНазваны главные ошибки в выращивании рассады
Все новости
Все новости

Снегопады и потепление до -2 градусов: когда морозы закончатся в Новосибирске — прогноз на рабочую неделю

Весна начнется с серьезных осадков

788

Снегопады и тепло обычно превращают улицы Новосибирска в полосу препятствий

Поделиться

В Новосибирск идет потепление и сильные снегопады. Морозы совсем скоро отступят, но ситуация в городе может осложниться. Изучаем прогнозы сервисов на новую рабочую неделю.

По данным Гидрометцентра, в Новосибирске морозы до -24 градусов еще будут по ночам до среды. Затем в город придет потепление с обильными осадками. Во второй половине недели днем ожидается —3... -5 градусов, ночью — —7... -10 градусов.

Ясных дней пока не стоит ждать

Ясных дней пока не стоит ждать

Поделиться

Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам более теплое начало недели. Днем — —8... -11 градусов, ночью — —19... -21 градус. Со среды станет еще теплее. В светлое время суток — —4... -5 градусов, в темное — —7... -11 градусов.

Сильный снегопад будет <nobr class="_">1 марта</nobr>, в первый день весны

Сильный снегопад будет 1 марта, в первый день весны

Поделиться

Gismeteo сообщает, что в пятницу, 1 марта, будет самый теплый день недели. Воздух прогреется до -3 градусов. Затем будет опять снижение — до —7... -9 градусов. Ночью — до -19 градусов.

Ясная погода ожидается во вторник, <nobr class="_">27 февраля</nobr>

Ясная погода ожидается во вторник, 27 февраля

Поделиться

Мы изучили прогнозы сервисов и узнали, какая погода будет в городе предстоящей весной — смотрим, что нас ожидает в марте, апреле и мае.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ПогодаФевральМартТепло
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter