Снегопады и потепление до -2 градусов: когда морозы закончатся в Новосибирске — прогноз на рабочую неделю

В Новосибирск идет потепление и сильные снегопады. Морозы совсем скоро отступят, но ситуация в городе может осложниться. Изучаем прогнозы сервисов на новую рабочую неделю.
По данным Гидрометцентра, в Новосибирске морозы до -24 градусов еще будут по ночам до среды. Затем в город придет потепление с обильными осадками. Во второй половине недели днем ожидается
Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам более теплое начало недели. Днем —
Gismeteo сообщает, что в пятницу, 1 марта, будет самый теплый день недели. Воздух прогреется до -3 градусов. Затем будет опять снижение — до
Мы изучили прогнозы сервисов и узнали, какая погода будет в городе предстоящей весной — смотрим, что нас ожидает в марте, апреле и мае.