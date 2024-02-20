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СрочноСибиряк снял термометр с -51 градусом
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Три дня уже -51 градус: сибиряк снял термометр с экстремальным морозом — синоптики объяснили, как такое возможно

Официально были зарегистрированы другие цифры

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Термометр важно установить правильно и быть уверенным, что он исправен

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Житель Новосибирской области три дня фиксирует на своем термометре мороз в -51 градус. Он прислал фото в редакцию НГС, а синоптики объяснили, были ли такие показатели в регионе.

— В Тогучинском районе в селе Дергоусово уже третье утро -51 градус, — написал читатель НГС Александр.

Синоптики заверили, что таких показателей в регионе не было. Прошедшая ночь была максимум до -39 градусов.

— Нужно смотреть, как термометр установлен, в низком ли месте. У нас профессиональные приборы установлены, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — В прошедшую ночь самая низкая температура на метеостанциях была -39 градусов в центральных районах нашей области.

Она добавила, что температура может различаться на 5–7 градусов, если термометр находится в низине или у реки. Но ниже -44...-46 градусов исправный и правильно установленный прибор точно не должен был показать.

Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит из-за мороза в Новосибирске.

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