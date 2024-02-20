Как сеять бархатцы, чтобы цветы быстро взошли — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирский агроном объяснила, как правильно сеять бархатцы, чтобы цветы быстро взошли. Растения одни из самых неприхотливых в уходе, но всё же требуют внимания при посеве.
Цветы начинают сеять на рассаду с конца марта.
— Бархатцы можно сеять и сразу в открытый грунт. Они зацветают примерно через 1,5–2,5 месяца после посева в зависимости от сорта, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Для посева нужен горшок с дренажем, питательный грунт и семена. Их заделывают на глубину в 0,5 сантиметра. Расстояние между семенами 1–1,5 сантиметра.
Видео посева вы можете посмотреть выше.
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