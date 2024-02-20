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Семь кругов сада

Как сеять бархатцы, чтобы цветы быстро взошли — видеоинструкция от новосибирского агронома

Цветок получится вырастить даже начинающему дачнику

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Бархатцы обычно сеют на рассаду в конце марта

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирский агроном объяснила, как правильно сеять бархатцы, чтобы цветы быстро взошли. Растения одни из самых неприхотливых в уходе, но всё же требуют внимания при посеве.

Цветы начинают сеять на рассаду с конца марта.

— Бархатцы можно сеять и сразу в открытый грунт. Они зацветают примерно через 1,5–2,5 месяца после посева в зависимости от сорта, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Для посева нужен горшок с дренажем, питательный грунт и семена. Их заделывают на глубину в 0,5 сантиметра. Расстояние между семенами 1–1,5 сантиметра.

Видео посева вы можете посмотреть выше.

Весной у дачников начинается полномасштабная посевная кампания. Мы подготовили подробный календарь посадок на 2024-й, чтобы вы точно ничего не забыли и правильно распределили свои силы и время.

Как сажать перец и баклажаны на рассаду, мы объясняли в отдельной инструкции.

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