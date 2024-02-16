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Семь кругов сада

Как посеять петунии, чтобы они быстро взошли, — видеоинструкция от новосибирского агронома

Нужно очень аккуратно обращаться с семенами

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После посева обязательно нужно досвечивать рассаду

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирский агроном показала, как посеять один из самых популярных цветков у дачников. Петунии требуют аккуратного и внимательного обращения.

— Стаканчик нужен отдельный с дренажем и питательным грунтом. Сеем цветы поверхностно на увлажненную землю. Заделывать семена нельзя, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

После посева обязательно нужно досвечивать рассаду. Петунии сеют до середины марта.

— Все мелкосеменные культуры нужно обязательно досвечивать еще до всходов. И лампа должна быть низко к посевным ящикам, горшочкам, потому что если мы ее повесим высоко над рассадой, то она не получит нужных лучей. Поэтому посеяли — и лампу ставим буквально на 1015 сантиметров, — объяснила агроном.

Как именно делать посев, мы показали на видео выше.

Как сажать перец и баклажаны на рассаду, мы объясняли в отдельной инструкции.

Еще одна культура, которую стоит посеять в конце февраля, — лук. Сделать это можно семенами и не тратиться на севок.

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