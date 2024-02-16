Как посеять петунии, чтобы они быстро взошли, — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирский агроном показала, как посеять один из самых популярных цветков у дачников. Петунии требуют аккуратного и внимательного обращения.
— Стаканчик нужен отдельный с дренажем и питательным грунтом. Сеем цветы поверхностно на увлажненную землю. Заделывать семена нельзя, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
После посева обязательно нужно досвечивать рассаду. Петунии сеют до середины марта.
— Все мелкосеменные культуры нужно обязательно досвечивать еще до всходов. И лампа должна быть низко к посевным ящикам, горшочкам, потому что если мы ее повесим высоко над рассадой, то она не получит нужных лучей. Поэтому посеяли — и лампу ставим буквально на 10–15 сантиметров, — объяснила агроном.
Как именно делать посев, мы показали на видео выше.
Как сажать перец и баклажаны на рассаду, мы объясняли в отдельной инструкции.
Еще одна культура, которую стоит посеять в конце февраля, — лук. Сделать это можно семенами и не тратиться на севок.