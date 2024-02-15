«Пропустите срок — останетесь без овощей»: названы две культуры, которые нужно обязательно посеять в феврале

Новосибирские дачники должны посеять перцы и баклажаны для теплиц с 20 февраля. Сделать это нужно до конца месяца.

— Если пропустите срок, то можете остаться без овощей, так как урожай зависит от правильного возраста рассады. Баклажаны и перцы должны быть 75-дневными на момент высадки на постоянное место, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.