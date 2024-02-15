«Пропустите срок — останетесь без овощей»: названы две культуры, которые нужно обязательно посеять в феврале

Новосибирские дачники должны посеять перцы и баклажаны для теплиц с 20 февраля. Сделать это нужно до конца месяца.
— Если пропустите срок, то можете остаться без овощей, так как урожай зависит от правильного возраста рассады. Баклажаны и перцы должны быть 75-дневными на момент высадки на постоянное место, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
У некоторых скороспелых сортов срок может быть короче — до 65 дней. Эта информация должна быть указана на пакетике семян.
Позднеспелые сорта для теплиц сеют с 20 февраля и до начала февраля. Для открытого грунта перцы и баклажаны на рассаду сеют с 1 по 15 марта.
Согласно лунному календарю садовода лучшие дни для посева в феврале — 20, 21 и 22, в марте — 12, 13, 18.
Как именно сажать перец и баклажаны на рассаду мы объясняли в отдельной инструкции.
Еще одна культура, которую стоит посеять в конце февраля — лук. Сделать это можно семенами и не тратиться на севок.