Мороз отступает: синоптики обещают потепление в Новосибирске до -4 градусов

В ближайшие дни в Новосибирске и области ожидается теплая для января погода. Потепление до -4 градусов днем синоптики прогнозируют на 26 января.

Об этом корреспонденту НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». По словам синоптика, в ночь на 25 января в Новосибирске должна установиться температура -14…-16 градусов. Днем потеплеет до -7…-9 градусов. В эту дату осадков не предвидится.