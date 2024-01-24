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Мороз отступает: синоптики обещают потепление в Новосибирске до -4 градусов

Улучшение погоды ждут в конце недели

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Тепло в Новосибирской области продержится почти до конца недели

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В ближайшие дни в Новосибирске и области ожидается теплая для января погода. Потепление до -4 градусов днем синоптики прогнозируют на 26 января.

Об этом корреспонденту НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». По словам синоптика, в ночь на 25 января в Новосибирске должна установиться температура -14…-16 градусов. Днем потеплеет до -7…-9 градусов. В эту дату осадков не предвидится.

— На завтра еще сохраняется погода без осадков. Температура немного повышается за счет того, что будут появляться облачности, — отметила Наталья Кичанова.

В ночь на 26 января в городе прогнозируют температуру -9…-11 градусов с небольшим повышением к утру, днем -4…-6 градусов. Ночью 27 января в Новосибирске похолодает до -11…-13 градусов, а днем потеплеет до -5…-7 градусов. В городе пятница и суббота пройдут без осадков.

26 января по западу Новосибирской области ожидается небольшой снег — в некоторых районах он может пойти и 27 января.В пятницу температура будет держаться на уровне -4…-9 градусов.

— Незначительно поменяется температурный фон — пока всё благополучно, сильного ветра не ждем, — говорит начальник отдела метеопрогнозов.

На этой неделе в Новосибирске заметили густой смог. Как из-за него изменился город, посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

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