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До -5 градусов и снегопад: в Новосибирске ждут потепления на выходных

Начало недели будет морозным

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В начале недели возможны холода до -20 градусов

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В Новосибирске в конце недели ожидается потепление и снегопады. Температура воздуха может подняться до -5 градусов.

23 января на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска начальник департамента по ЧС Сергей Куценко рассказал, что в начале недели сохранится умеренно морозная погода. Температуры ночью опустятся до -20 градусов, днем от -9 до -13 градусов.

— В конце недели и на выходных — незначительное потепление. Ночью до -11…-7 градусов, днем от -7 до -5 градусов, возможен снег, — объяснил Сергей Куценко.

Начальник департамента ЧС также отметил, что в городе сохраняются риски пожаров, ДТП, травматизма из-за гололедицы.

— До 18:00 23 января сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Мероприятия по снижению выбросов выполняет 32 объекта на территории города, — добавил Сергей Куценко.

Накануне Новосибирск накрыло густым смогом. Посмотрите, как это было, на снимках фотокорреспондента НГС.

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