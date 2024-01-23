До -5 градусов и снегопад: в Новосибирске ждут потепления на выходных

В Новосибирске в конце недели ожидается потепление и снегопады. Температура воздуха может подняться до -5 градусов.



23 января на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска начальник департамента по ЧС Сергей Куценко рассказал, что в начале недели сохранится умеренно морозная погода. Температуры ночью опустятся до -20 градусов, днем от -9 до -13 градусов.

