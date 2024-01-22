Мороз до -26 градусов и смог: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается морозная погода — при этом осадков в городе не будет.
— Сохраняется антициклональный характер погоды. Потоки слабые, ветер слабый. В ближайшие трое суток осадков не ожидается, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Завтра, 23 января, в Новосибирске ночью будет -20...-22 градусов, в пригороде -24...-26 градусов, днем -11...-13 градусов. Ветер слабый, южный, 2–7 м/с.
24 и 25 января будут одинаковые показатели. В темное время суток ожидается -17...-19 градусов, в светлое время суток -8...-10 градусов.
Из-за этого в городе продлиться режим неблагоприятных условий до 25 января. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся сегодня по Новосибирску (и чуть не задохнулся). Смотрим его пугающие фото.