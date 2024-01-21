В Новосибирск придет солнечная погода и потепление — МЧС выпустило предупреждение

Скоро в Новосибирск придет солнечная погода и потепление. Из-за этого МЧС выпустило предупреждение о возможном схода снега и наледи с крыш.
— Погодные условия способствуют падению с кровель снежных и ледовых образований. Помимо этого на дорогах наблюдается гололедица, — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Новосибирцев попросили быть осторожнее на улице, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо осматривать козырьки, крыши, навесы зданий и обходить опасные зоны стороной. Смотреть следует не только вверх и по сторонам, но и под ноги.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 22 января ночью в регионе будет -17... -22 градуса, местами до -27 градусов, днем температура поднимется до -10... -15 градусов. 23 января ночью похолодает до -15... -20 градусов, местами до -28 градусов. Днем же потеплеет до -9... -14 градусов. В ближайшие дни погода ожидается без осадков.
Сотрудники ГУ МЧС по региону совместно с Государственной жилищной инспекцией зимой при помощи беспилотников проводят осмотр крыш, за 27 и 28 декабря 2023 года специалисты проверили 180 домов и выявили 31 нарушение. В этом году работу планируют продолжить.
Ранее НГС изучил прогнозы погоды интернет-сервисов до конца января. Возможно, в Новосибирске потеплеет до -4 градусов. Также стоит ожидать снегопадов.