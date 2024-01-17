Мороз до -35 градусов: в Новосибирской области сохранится холодная погода — прогноз на Крещение

В ближайшие три дня в Новосибирске сохранится морозная и безоблачная погода. На территории региона и в пригороде температура ночью может опуститься ниже -31 градуса. Об этом НГС рассказали в «Западно-Сибирском УГМС».
— Сохраняется погода без осадков, ветер слабый, температура немного повысится. Температура сохраняется ночью с 17 на 18 января будет до -35 градусов, с 18 января на 19 января до -31 градуса по региону. Характер погоды существенно не меняется, сохраняется антициклон: безоблачно, без осадков. Спокойная погода, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
В Новосибирске 18 января синоптики прогнозируют ночью -25... -27 градусов, в пригороде до -32 градусов, днем потеплеет до -19... -21 градуса. Ветер будет переменный 2–7 м/с.
В пятницу, 19 января, температура ночью опустится до -23... -25 градусов, в пригороде до -29 градусов с небольшим повышением к утру. Днем потеплеет до -14... -16 градусов. Ветер ожидают юго-восточный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.
20 января, в субботу, ночью температура составит -20... -22 градусов, в пригороде -23... -25 градусов, днем потеплеет до -15... -17 градусов. Ветер также сохранится юго-восточный, ночью будет 3–8 м/с, днем 1–6 м/с.
Резкое потепление на предстоящую неделю синоптики не прогнозируют, температура может повыситься только на несколько градусов.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, почему в Новосибирске установилась переменчивая погода и можно ли называть ее аномальной.