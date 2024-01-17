В Новосибирской области зафиксировали морозы ниже -42 градусов — где холоднее всего

Утром 17 января в Новосибирскую область пришли морозы, так в одном из районов температура опустилась ниже -42 градусов.
Холоднее всего, судя по данным «Западно-Сибирского УГМС», в поселке Маслянино, там зафиксировали похолодание до -42,5 градусов, в соседнем от Новосибирска Искитиме похолодало до -34,7 градусов, в Сузуне чуть теплее, там температура опустилась до -33,1 градус, такую же температуру зафиксировали в поселке Ордынское. Похолодание также затронуло Алтайский край.
Как ранее рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова, в среду, 17 января, ночью по области может похолодать до -37 градусов. В Новосибирске же погода гораздо теплее: -27... -29 градусов мороза ночью, -18... -20 днем, без осадков, ветер юго-западный, 2–7 метров в секунду. НГС посмотрел прогнозы сервисов на вторую половину января, в регионе может начаться очередное потепление к концу месяца.