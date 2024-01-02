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СрочноЗвезда «Слова пацана» — о Новосибирске
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Пробираемся по сугробам: Новосибирск засыпало снегом — смотрим фото и видео читателей с улиц города

Скоро в город придут морозы

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Зимний вид на Обь с улицы Сухарной

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В Новосибирске с раннего утра 2 января продолжается снегопад. В некоторых районах уже засыпало дворы и улицы. Читатели и корреспонденты НГС поделились снимками заметенного города. Посмотрите на кадры в нашей подборке.

Сегодня в Новосибирске температура днем составляет около -1 градуса, передает «Западно-Сибирское УГМС». Завтра в городе возможно похолодание до -19...-21 градуса. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

— Облачно с прояснениями, небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами снежные заносы, гололедица, — говорится в прогнозе на сайте регионального Гидрометцентра.

Читатель сделал снимок заснеженной улицы Ленина

Читатель сделал снимок заснеженной улицы Ленина

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Сибирячка Елена сделала снимок в одном из городских парков, но не уточнила, в каком именно

Сибирячка Елена сделала снимок в одном из городских парков, но не уточнила, в каком именно

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Играть на детских площадках сейчас будет сложно

Играть на детских площадках сейчас будет сложно

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Так выглядит один из дворов в Дзержинском районе

Так выглядит один из дворов в Дзержинском районе

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На уборку города вышла специальная техника

На уборку города вышла специальная техника

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Накануне НГС изучил прогноз погоды на ближайшие три дня. Тепло в Новосибирской области могут сменить морозы до -26 градусов. Но пока погода подходит для активного зимнего отдыха, например, катания на катках. Корресондент НГС посетила крупные городские площадки — читайте об их плюсах и минусах.

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