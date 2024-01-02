Пробираемся по сугробам: Новосибирск засыпало снегом — смотрим фото и видео читателей с улиц города

В Новосибирске с раннего утра 2 января продолжается снегопад. В некоторых районах уже засыпало дворы и улицы. Читатели и корреспонденты НГС поделились снимками заметенного города. Посмотрите на кадры в нашей подборке.
Сегодня в Новосибирске температура днем составляет около -1 градуса, передает «Западно-Сибирское УГМС». Завтра в городе возможно похолодание до -19...-21 градуса. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
— Облачно с прояснениями, небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами снежные заносы, гололедица, — говорится в прогнозе на сайте регионального Гидрометцентра.
Накануне НГС изучил прогноз погоды на ближайшие три дня. Тепло в Новосибирской области могут сменить морозы до -26 градусов. Но пока погода подходит для активного зимнего отдыха, например, катания на катках. Корресондент НГС посетила крупные городские площадки — читайте об их плюсах и минусах.