Уголовное дело грозит «ДЭУ №6» — на его участке новосибирский пианист сломал руку

Прокуратура Калининского района Новосибирска выявила нарушения в работе МКУ «ДЭУ № 6» после жалобы пианиста Семена. 15-летний подросток поскользнулся на тротуаре на ул. Богдана Хмельницкого 11 декабря и сломал руку. Материалы прокурорской проверки по его заявлению направлены в СК.
— На обследуемом участке тротуара в ходе осмотра выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети, а именно: тротуар вдоль проезжей части улицы Б. Хмельницкого в районе здания № 4а не очищен от снега и наледи. По информации представителя МКУ «ДЭУ № 6», подметание и посыпка песко-соляной смесью тротуара на указанном участке были произведены в нарушение сроков. В связи с выявленными нарушениями директору МКУ «ДЭУ № 6» внесено представление об устранении нарушений законодательства (на рассмотрении). Виновное лицо вызвано в прокуратуру района для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, — говорится в ответе прокуратуры Семену (документ есть в распоряжении NGS.ru).
Помимо административного дела сотрудникам «ДЭУ №6» грозит уголовное дело за оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности и за халатность. Решение по данному поводу принимать следственному комитету, в который направлены материалы прокурорской проверки.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать выводы прокуратуры и рассказать, какие меры примут для недопущения повторения ситуации. При получении ответа материал будет дополнен.
Проход к остановке «Центр» на улице Орджоникидзе в Новосибирске покрылся льдом во время морозов. Из-за закрытого на ремонт парка и снега на обочине новосибирцам приходилось идти по небольшой ледяной тропинке.