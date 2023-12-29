Уголовное дело грозит «ДЭУ №6» — на его участке новосибирский пианист сломал руку

— На обследуемом участке тротуара в ходе осмотра выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети, а именно: тротуар вдоль проезжей части улицы Б. Хмельницкого в районе здания № 4а не очищен от снега и наледи. По информации представителя МКУ «ДЭУ № 6», подметание и посыпка песко-соляной смесью тротуара на указанном участке были произведены в нарушение сроков. В связи с выявленными нарушениями директору МКУ «ДЭУ № 6» внесено представление об устранении нарушений законодательства (на рассмотрении). Виновное лицо вызвано в прокуратуру района для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, — говорится в ответе прокуратуры Семену (документ есть в распоряжении NGS.ru).

