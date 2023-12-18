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Никто не жаловался: почему в Новосибирске не был посыпан тротуар, где сломал руку 15-летний пианист

Несколько дней администрация города обрабатывала улицы реагентами по заявкам

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Тротуар был полностью заледеневшим

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему не был ничем посыпан тротуар, на котором 11 декабря упал 15-летний пианист Семен. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Подросток сломал руку.

В мэрии рассказали, что к первоочередным мероприятиям по зимней уборке относятся сгребание и подметание снега с проезжей части, обработка проезжей части противогололедными средствами и формирование снежных валов для последующего вывоза.

— Вместе с тем вывоз снежных масс с лотковой части, пешеходных переходов, тротуаров, парковочных карманов, ООТ и обочин производится первоочередно на наиболее сложных и востребованных для безопасного движения городского общественного транспорта и пешеходов участках дорог, — добавили в мэрии Новосибирска.

Тротуар на Богдана Хмельницкого подмели и посыпали 7 декабря. А когда ударили морозы, с 8 по 13 декабря, МКУ «ДЭУ № 6» начало работать только по заявкам. И обращений от жителей по поводу тротуаров на Богдана Хмельницкого не поступало, объясняют в администрации города.

Проход к остановке «Центр» на улице Орджоникидзе в Новосибирске покрылся льдом во время морозов. Из-за закрытого на ремонт парка и снега на обочине новосибирцам приходилось идти по небольшой ледяной тропинке.

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