Никто не жаловался: почему в Новосибирске не был посыпан тротуар, где сломал руку 15-летний пианист

В мэрии Новосибирска объяснили, почему не был ничем посыпан тротуар, на котором 11 декабря упал 15-летний пианист Семен. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Подросток сломал руку.
В мэрии рассказали, что к первоочередным мероприятиям по зимней уборке относятся сгребание и подметание снега с проезжей части, обработка проезжей части противогололедными средствами и формирование снежных валов для последующего вывоза.
— Вместе с тем вывоз снежных масс с лотковой части, пешеходных переходов, тротуаров, парковочных карманов, ООТ и обочин производится первоочередно на наиболее сложных и востребованных для безопасного движения городского общественного транспорта и пешеходов участках дорог, — добавили в мэрии Новосибирска.
Тротуар на Богдана Хмельницкого подмели и посыпали 7 декабря. А когда ударили морозы, с 8 по 13 декабря, МКУ «ДЭУ
Проход к остановке «Центр» на улице Орджоникидзе в Новосибирске покрылся льдом во время морозов. Из-за закрытого на ремонт парка и снега на обочине новосибирцам приходилось идти по небольшой ледяной тропинке.