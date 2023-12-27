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Самый холодный — 2021-й: какой была погода в Новосибирске 31 декабря за 5 лет — в одной картинке

В этом году ожидается «легкий морозец»

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Город уже готов к празднику

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В Новосибирске за последние пять лет самую низкую температуру днем 31 декабря зафиксировали в 2021 году. Показываем в инфографике, какой была погода в новогодние дни в этот период.

О погоде за 31 декабря НГС рассказали в «Западно-Сибирском УГМС». Самым теплым днем стало 31 декабря 2018 года, тогда температура опустилась до -7 градусов. Самая холодная ночь выпала на 2020 год, когда похолодало до -27 градусов, а самая теплая — на 2019 года, температура опустилась до -15 градусов.

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В этом году, по прогнозу синоптиков, 31 декабря в Новосибирске ожидается «легкий морозец». Днем температура составит около -10...-12 градусов, в ночь на 1 января похолодает до -14...-16 градусов. Также возможны ветер и снегопад.

При этом в последнюю неделю декабря в городе ожидается аномальное тепло. Температура может подняться на 8–10 градусов выше нормы.

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