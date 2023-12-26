Ветер до 20 м/с: МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Новосибирской области

Новосибирцы получили СМС об ухудшении погоды в регионе. Оно ожидается в ночь на 27 декабря.
Об этом редакции сообщила читательница НГС, получившая рассылку от МЧС. В СМС говорится о том, что ночью местами возможны сильные порывы ветра до 20 м/с, мокрый снег, метели, днем в среду — гололедица на дорогах.
На сайте «Сибуправтодора» сообщается, что днем 26 декабря в 15:30 ввели ограничения для проезда пассажирских автобусов, маршруток, легковых такси на федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: снегом, мокрым снегом, метелью, снижением видимости до 50 метров, высокой вероятностью образовани гололеда. По предварительной информации, ограничения продлятся до 22:00.
Накануне синоптики предупредили о том, что в Новосибирске после потепления до +2 градусов 26 декабря похолодает до -4 градусов. При этом по области температура в ночь на 27 декабря может понизиться до -10 градусов.
Сегодя в мэрии Новосибирска сообщили, что в городе до конца месяца температура поднимется на 8–10 градусов выше нормы. На дорогах ожидается образование изморози и снежных накатов.