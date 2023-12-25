Завтра оттепель: температура в Новосибирской области поднимется до +3 градусов

В ближайшие несколько дней в Новосибирске и Новосибирской области сохранится теплая погода. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
По информации Кичановой, в ночь на 26 декабря в Новосибирске ожидаются -6…-8 градусов, а днем 0…+2 градуса. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет южный — в ночные часы его скорость достигнет 2–7 м/с, а в дневные 6–11м/с.
В ночь на 27 декабря пройдет умеренный снег, но день снова обойдется преимущественно без осадков. В эти сутки в городе установится температура до -2…-4 градусов.
Ночью 28 декабря градусник покажет -7…-9 градусов. Днем в областной столице потеплеет до 0…-2 градусов, однако возможны осадки.
В ночь на вторник по северо-западу Новосибирской области прогнозируют небольшой снег, а по западу — мокрый снег с дождем. Днем возможно потепление до +3 градусов. При этом ночью 27 декабря температура в регионе может понизиться примерно до -10 градусов. Днем ожидаются гололед, местами метели. Последние также могут сохраниться в НСО в четверг 28 декабря.
В январе в Новосибирске вероятен мороз до -41. В начале месяца прогнозируют сильные снегопады.