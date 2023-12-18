Новосибирец сделал снимок северного сияния — кадр удалось поймать в Академгородке

Новосибирец Олег Петров сделал снимки северного сияния. Его было видно ночью с 17 на 18 декабря над Академгородком.

— Зафиксировал два периода полярного сияния. Максимум первого промежутка пришёлся на 22:10 17 декабря, а максимум второго — на 00:14 18 декабря, — написал фотограф на своей странице во «ВКонтакте».