До +1, но со снегом. На Новосибирск надвигается мощное потепление — изучаем прогнозы

На смену сильным морозам в Новосибирск придет потепление. НГС изучил прогнозы сервисов и узнал, какая погода ждет жителей города на неделе с 18 по 24 декабря.
По информации «Гисметео», в понедельник 18 декабря в Новосибирске сохранятся весьма низкие температуры. Ночью вероятны -28, а днем -20 градусов.
Во вторник резко потеплеет до -9. Затем, к четвергу, градусник покажет -5 градусов. А к пятнице, 22 декабря, якобы может потеплеть и до +1. Со второй половины недели в Новосибирске прогнозируется снег. Перед выходными к нему может добавиться дождь, утверждается на сайте.
При этом «Яндекс Погода» пока не обещает плюсовых температур и дождей. По данным сервиса, к пятнице ожидается потепление до -1, а к воскресенью может быть уже -4. На обоих сайтах совпадает то, что с 19 по 22 декабря ожидается снегопад.
Также стало известно, какая погода будет в Новосибирске во второй половине декабря.