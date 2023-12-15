Ждем оттепель из Москвы: в Новосибирске воздух прогреется до -1 градуса, но сначала придет мороз

В Новосибирске 17 декабря ожидается короткое похолодание. Синоптики прогнозируют, что температура может опуститься в пригороде до -33 градусов. Но за морозами придет потепление, на следующей неделе ожидается мокрый снег. Об этом НГС сообщили в «Западно-Сибирском УГМС».
— У нас кратковременно похолодает в воскресенье. Будет проходить холодный фронт в основном через Восточную часть Новосибирской области, поэтому в воскресенье температура начнет понижаться. Затем за холодным фронтом формируется ядро, оно смещается с севера Красноярского края, антициклон 17 декабря будет смещаться к нам, 18 декабря будет сохранять свое влияние. Далее будет смещаться на Восточную Сибирь, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В Новосибирске 16 декабря, в субботу, по прогнозу синоптиков, ночью будет преимущественно без осадков, температура опустится до -23... -25 градусов с повышением к утру до -18... -20 градусов. Днем прогнозируют небольшой снег, а температура составит -16... -18 градусов. Ночью ветер юго-западный, днем перейдет на северо-западное направление, 4–9 м/с местами до 14 м/с.
В воскресенье, 17 декабря, ночью сохранится местами небольшой снег, температура опустится до -28... -30 градусов, в пригороде до -33 градусов. Днем температура составит -26... -28 градусов, будет преимущественно без осадков. Ночью прогнозируют северо-западный ветер, днем — восточного направления, 2–7 м/с.
18 декабря, в понедельник, сохранится погода преимущественно без осадков, над регионом будет располагаться антициклон. Ночью температура опустится до -31... -33 градусов, днем ожидают до -19... -21 градуса, температура будет постепенно повышаться, начиная с Запада области. Ветер перейдет на юго-восточную составляющую, ночью будет 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с.
— Начиная со вторника температура начнет повышаться, ждем умеренный снег, температура ночью -2... -7 градусов, днем -1... -6 градусов. Может быть будет мокрый снег, погоду ожидаем ветреную. Воздушная масса будет с Атлантики, выход циклонов, которые принесут тепло, сначала через средний Урал. Сейчас в Москве ждут оттепели, через 3–4 дня эта масса пробьется к нам, — отметила Наталья Кичанова.
НГС также изучил предварительный прогноз погоды на 31 декабря. По данным сервисов, в последний день года может быть снегопад, а температура поднимется до -4 градусов.