Ждем оттепель из Москвы: в Новосибирске воздух прогреется до -1 градуса, но сначала придет мороз

— У нас кратковременно похолодает в воскресенье. Будет проходить холодный фронт в основном через Восточную часть Новосибирской области, поэтому в воскресенье температура начнет понижаться. Затем за холодным фронтом формируется ядро, оно смещается с севера Красноярского края, антициклон 17 декабря будет смещаться к нам, 18 декабря будет сохранять свое влияние. Далее будет смещаться на Восточную Сибирь, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.