Птицы падают замертво, градусникам не хватает делений: как страна выживает в аномальные холода — 25 ледяных фото

В Екатеринбурге, если сравнивать с другими регионами, отделались «легкими заморозками» — всего-то -30 за окном! Тем не менее это аномальные морозы для уральского региона. Но местные жители не отчаялись и показали, как они переживают холода — с инеем на ресницах.

