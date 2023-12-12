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Птицы падают замертво, градусникам не хватает делений: как страна выживает в аномальные холода — 25 ледяных фото

Лютые морозы прошлись по всей России

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Лютые морозы ощутили на себе почти все жители России

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Несколько дней в России бушуют морозы. Лютые холода ощутили на себе жители практически всей страны: от Москвы до Сибири столбики термометров опускались до рекордных значений. Но отчаянные фотографы Городских порталов, не страшась никаких холодов, вышли на улицы, чтобы показать вам замораживающий и завораживающий декабрь.

В селе Курай в Алтайском крае даже термометры оказались бессильны перед морозами: на них попросту нет отметки в -58 градусов, до которых опустилась температура. Из-за морозов водители вынуждены двигаться практически вслепую, а птицы буквально замерзают, едва опустившись на землю (по этическим соображениям такие фото мы показывать не будем).

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Видео: В КУРСЕ 22 / Vk.com

В Кургане даже лесные жители околели от аномальных морозов: в группе областного департамента гражданской защиты предупредили местных о стаях косуль, которые от холода вышли к кормовым полям.

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В Москве в выходные вместе с морозами пришли снегопады — столицу засыпало рекордным количеством снега. В выходные погода побила рекорд 1952 года, высота снега составила 31 сантиметр. Из-за снегопадов в столичных аэропортах произошел коллапс — задержались более 30 рейсов.

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Видео: Пул №3 / T.me

Еще один коллапс произошел в аэропорту Хакасии. Именно туда в воскресенье пришли греться жители села Калинино, в котором произошло аварийное отключение электричества — в 30-градусные морозы.

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Видео: На видео видно / T.me

Для Иркутска морозы оказались рекордными — температура в городе еще никогда не опускалась ниже -40 градусов. Из-за холодов дома, машины и деревья в регионе покрылись инеем, а немногочисленные пешеходы пытались поскорее оказаться в тепле.

Редко в какие дни центральная улица города оказывается такой безлюдной

Редко в какие дни центральная улица города оказывается такой безлюдной

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Немногочисленные пешеходы кутают лицо в шарфы

Немногочисленные пешеходы кутают лицо в шарфы

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Машинам приходится пробираться сквозь морозный туман

Машинам приходится пробираться сквозь морозный туман

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Даже голуби в шоке от такой погоды!

Даже голуби в шоке от такой погоды!

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В Чите температура держалась в районе -30... -34 градусов. Для Забайкалья последних лет такая погода оказалась неожиданностью — по словам местных жителей, последние десятилетия регион радует местных жителей теплыми зимами.

Такая погода для региона — редкость

Такая погода для региона — редкость

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На машине в такие морозы куда комфортнее, чем на своих двоих

На машине в такие морозы куда комфортнее, чем на своих двоих

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Самые отважные жители Читы пересели на велосипеды

Самые отважные жители Читы пересели на велосипеды

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Им навстречу выехали велосипедисты из Красноярска

Им навстречу выехали велосипедисты из Красноярска

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Добралась непогода и до Кемерова: пока на улице трещал 36-градусный мороз, жители Кузбасса мерзли на остановках в ожидании транспорта, пытались завести автомобили или побыстрее добежать до нужного места на своих двоих. Кстати, чтобы ваша машина не замерзла в аномальные холода, у нас есть шесть простых, но эффективных правил автомобильного обогрева.

Завести автомобиль в мороз — непростое дело

Завести автомобиль в мороз — непростое дело

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Несмотря на морозы, рабочие продолжают строить ледовый городок

Несмотря на морозы, рабочие продолжают строить ледовый городок

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В Красноярском крае столбики термометров опустились до -50 градусов. Холода наложились на неисправность канализации — из-за засора вода вылилась из колодца и тут же заледенела, приморозив припаркованные рядом автомобили к земле.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: https://t.me/pokrovka_life124

Даже жители Краснодарского края начали жаловаться на аномальные холода и искать теплые носки с шапками. Краснодарцы говорят, что еще никогда не видели здесь +8 градусов на термометре в первой половине декабря — от одной этой цифры у них по спине пробегает холодок.

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А вот в Новосибирской области погода опустилась до -37 градусов. Но крепких местных мужчин такой погодой не напугать, и они решили искупаться в проруби.

Некоторым людям даже самые лютые морозы нипочем

Некоторым людям даже самые лютые морозы нипочем

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От одного взгляда на эти фотографии — мороз по коже

От одного взгляда на эти фотографии — мороз по коже

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Самые маленькие новосибирцы тоже прогулялись в морозную погоду

Самые маленькие новосибирцы тоже прогулялись в морозную погоду

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Особенно красива в такие морозы природа — ее сложно описать, лучше просто один раз взглянуть.

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В Екатеринбурге, если сравнивать с другими регионами, отделались «легкими заморозками» — всего-то -30 за окном! Тем не менее это аномальные морозы для уральского региона. Но местные жители не отчаялись и показали, как они переживают холода — с инеем на ресницах.

Уральские холода помогают навести красоту

Уральские холода помогают навести красоту

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Но не стоит отчаиваться, после аномальных морозов начнутся довольно теплые деньки. А в некоторые регионы тепло придет уже сегодня, рассказал нам главный синоптик страны.

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