Птицы падают замертво, градусникам не хватает делений: как страна выживает в аномальные холода — 25 ледяных фото

Несколько дней в России бушуют морозы. Лютые холода ощутили на себе жители практически всей страны: от Москвы до Сибири столбики термометров опускались до рекордных значений. Но отчаянные фотографы Городских порталов, не страшась никаких холодов, вышли на улицы, чтобы показать вам замораживающий и завораживающий декабрь.
В селе Курай в Алтайском крае даже термометры оказались бессильны перед морозами: на них попросту нет отметки в -58 градусов, до которых опустилась температура. Из-за морозов водители вынуждены двигаться практически вслепую, а птицы буквально замерзают, едва опустившись на землю (по этическим соображениям такие фото мы показывать не будем).
В Кургане даже лесные жители околели от аномальных морозов: в группе областного департамента гражданской защиты предупредили местных о стаях косуль, которые от холода вышли к кормовым полям.
В Москве в выходные вместе с морозами пришли снегопады — столицу засыпало рекордным количеством снега. В выходные погода побила рекорд 1952 года, высота снега составила 31 сантиметр. Из-за снегопадов в столичных аэропортах произошел коллапс — задержались более 30 рейсов.
Еще один коллапс произошел в аэропорту Хакасии. Именно туда в воскресенье пришли греться жители села Калинино, в котором произошло аварийное отключение электричества — в
Для Иркутска морозы оказались рекордными — температура в городе еще никогда не опускалась ниже -40 градусов. Из-за холодов дома, машины и деревья в регионе покрылись инеем, а немногочисленные пешеходы пытались поскорее оказаться в тепле.
В Чите температура держалась в районе
Добралась непогода и до Кемерова: пока на улице трещал
В Красноярском крае столбики термометров опустились до -50 градусов. Холода наложились на неисправность канализации — из-за засора вода вылилась из колодца и тут же заледенела, приморозив припаркованные рядом автомобили к земле.
Даже жители Краснодарского края начали жаловаться на аномальные холода и искать теплые носки с шапками. Краснодарцы говорят, что еще никогда не видели здесь +8 градусов на термометре в первой половине декабря — от одной этой цифры у них по спине пробегает холодок.
А вот в Новосибирской области погода опустилась до -37 градусов. Но крепких местных мужчин такой погодой не напугать, и они решили искупаться в проруби.
Особенно красива в такие морозы природа — ее сложно описать, лучше просто один раз взглянуть.
В Екатеринбурге, если сравнивать с другими регионами, отделались «легкими заморозками» — всего-то -30 за окном! Тем не менее это аномальные морозы для уральского региона. Но местные жители не отчаялись и показали, как они переживают холода — с инеем на ресницах.
Но не стоит отчаиваться, после аномальных морозов начнутся довольно теплые деньки. А в некоторые регионы тепло придет уже сегодня, рассказал нам главный синоптик страны.