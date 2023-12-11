«Будет натекать облачность»: когда в Новосибирске отступят сильные морозы — прогнозы синоптиков

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск и Новосибирскую область придет тепло.



— В ближайшие дни у нас по области ожидаются ещё ночные температуры довольно низкие. 14 декабря с запада начинается ослабление мороза. А по городу с вечера 13 декабря и к утру 14 ожидаем небольшое повышение температуры за счет того, что будет натекать облачность. Прогнозируем небольшой снег, — отметила Дарья Беспалова.

