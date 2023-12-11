«Будет натекать облачность»: когда в Новосибирске отступят сильные морозы — прогнозы синоптиков

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск и Новосибирскую область придет тепло.
— В ближайшие дни у нас по области ожидаются ещё ночные температуры довольно низкие. 14 декабря с запада начинается ослабление мороза. А по городу с вечера 13 декабря и к утру 14 ожидаем небольшое повышение температуры за счет того, что будет натекать облачность. Прогнозируем небольшой снег, — отметила Дарья Беспалова.
Во вторник, 12 декабря, в Новосибирской области температура воздуха ночью ожидается в районе -38…-43 градусов, местами — в районе -31…-36 градусов. Днем температура будет в районе -30…-35 градусов, местами — -24…-29 градусов. Без осадков, ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
На 13-е число температура ночью по области ожидается в районе -32…-37 градусов, местами до -43. Днем ожидается -23…-28 градуса, местами — до -33 градусов. Ветер ночью 1–6 м/с, днем — с порывами до 12 м/с.
14 декабря с запада начинается ослабление мороза. Температура воздуха ночью — -25…-30 градусов, местами — до -36 градусов, днем ожидается -18…-23 градуса. Ветер 8–13 м/с. Осадки маловероятны ночью, по крайней мере по северо-востоку области. Днем уже местами ожидается небольшой снег. Ветер Северо-Восточный 2– 7 м/с.
В Новосибирске 12 декабря и 13 декабря будут самые холодные ночи. Температура воздуха ночью будет в районе -33…-35 градусов, днем — -30…-32 градуса. Ветер Северо-Восточный, 2–7 2– 7 м/с.
13 декабря ночью ожидается -35…-37 градусов мороза, днем — -28…-30 градусов. В течение ночи будет подступать облачность.
14 числа от -28…-30 градусов, и к утру небольшое повышение. Будет в течение ночи повышаться за счет того, что будет натекать облачность. Дневная температура -19…-21 градус. Ветер Юго-Западный 4–9 м/с. Днем порывы до 14 м/с.. Ну и на день мы дали местами небольшой снег.
Ранее НГС писал о том, какой прогноз дают сервисы погоды на рабочую неделю и ждать ли серьезного потепления.