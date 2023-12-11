В Новосибирске может испортиться воздух: жителей предупредили об опасности

В ближайшие несколько дней в Новосибирской области сохранится аномально холодная погода. В связи с этим регионе объявлено метеопредупреждение.
Как сообщают на сайте Западно-Сибирского УГМС, с 11 по 13 декабря в НСО может похолодать до -35 градусов. Местами температура также может опускаться ниже -40.
11 декабря в Новосибирске вероятны -28…-30 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Вероятны изморозь и гололед. Ветер будет северо-восточный, скоростью 2–7 м/с.
— В понедельник до 18 часов на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 1 степени опасности, — предупредил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе Андрее Травникове.
Когда в Новосибирске закончится снег и откуда придут сильные морозы, можно узнать в прогнозе от синоптиков.