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В Новосибирске может испортиться воздух: жителей предупредили об опасности

Регион и областную столицу не покидают морозы, но это не всё

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Глава регионального МЧС предупредил, что в Новосибирске может испортиться воздух

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В ближайшие несколько дней в Новосибирской области сохранится аномально холодная погода. В связи с этим регионе объявлено метеопредупреждение.

Как сообщают на сайте Западно-Сибирского УГМС, с 11 по 13 декабря в НСО может похолодать до -35 градусов. Местами температура также может опускаться ниже -40.

11 декабря в Новосибирске вероятны -28…-30 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Вероятны изморозь и гололед. Ветер будет северо-восточный, скоростью 2–7 м/с.

— В понедельник до 18 часов на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 1 степени опасности, — предупредил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе Андрее Травникове.

Когда в Новосибирске закончится снег и откуда придут сильные морозы, можно узнать в прогнозе от синоптиков.

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