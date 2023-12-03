В Новосибирске в декабре распустилась верба — как такое возможно

В Новосибирске из-за тёплой погоды распустилась верба. Растение на кусте заметил папа читательницы НГС Марии в садовом обществе «Маяк».
Ранее директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков рассказал НГС, что верба — одно из самых зимостойких растений. Оно распускается ранней весной при температуре даже в –1 градус. Набухание почек происходит из-за оттепели нулевой и плюсовой.
— Такая погода провоцирует растение, но для него это неопасно, — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.
На следующей неделе, начиная с четверга, в Новосибирске может похолодать до -38 градусов. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в городе.