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В Новосибирске в декабре распустилась верба — как такое возможно

Куст заметили в Советском районе города

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Вербу сорвали с куста и решили оставить дома

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В Новосибирске из-за тёплой погоды распустилась верба. Растение на кусте заметил папа читательницы НГС Марии в садовом обществе «Маяк».

Ранее директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков рассказал НГС, что верба — одно из самых зимостойких растений. Оно распускается ранней весной при температуре даже в –1 градус. Набухание почек происходит из-за оттепели нулевой и плюсовой.

— Такая погода провоцирует растение, но для него это неопасно, — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

На следующей неделе, начиная с четверга, в Новосибирске может похолодать до -38 градусов. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в городе.

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