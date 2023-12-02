Как новосибирцы встретили Деда Мороза на перроне – фоторепортаж со сказочной встречи, на которую пришла толпа

Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск. На Вокзале-Главном он пробудет с 11.20 до 16.50. Толпа человек пришла на перрон, чтобы встретиться со сказочным героем. Для детей подготовили развлекательную программу. Ребят ждет квест от Шуршика, Тетушки Аушки и Деда Трескуна. А после приключений — чаепитие в вагоне-ресторане и сладкие подарки. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков также отправился на перрон, в его объектив попали самые яркие моменты встречи с новогодним волшебником.