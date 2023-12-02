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Как новосибирцы встретили Деда Мороза на перроне – фоторепортаж со сказочной встречи, на которую пришла толпа

Сказочный волшебник пробудет в Новосибирске около 6 часов

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Следующим городом, куда отправится поезд Деда мороза станет Томск

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Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск. На Вокзале-Главном он пробудет с 11.20 до 16.50. Толпа человек пришла на перрон, чтобы встретиться со сказочным героем. Для детей подготовили развлекательную программу. Ребят ждет квест от Шуршика, Тетушки Аушки и Деда Трескуна. А после приключений — чаепитие в вагоне-ресторане и сладкие подарки. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков также отправился на перрон, в его объектив попали самые яркие моменты встречи с новогодним волшебником.

Состав прибыл на паровой тяге

Состав прибыл на паровой тяге

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Встретиться с Дедом Морозом пришла толпа человек. Среди них не только дети, но и взрослые

Встретиться с Дедом Морозом пришла толпа человек. Среди них не только дети, но и взрослые

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Бесплатная программа для зрителей прошла на улице

Бесплатная программа для зрителей прошла на улице

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Вместе с Дедом Морозом едет Снегурочка

Вместе с Дедом Морозом едет Снегурочка

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Дети с удовольствием слушают истории от Деда Трескуна

Дети с удовольствием слушают истории от Деда Трескуна

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Артисты выступят более чем в 60 городах России

Артисты выступят более чем в 60 городах России

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Чтобы посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, поучаствовать в квесте и получить сладкие подарки необходимо купить билет, который стоит около 2 тысяч рублей

Чтобы посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, поучаствовать в квесте и получить сладкие подарки необходимо купить билет, который стоит около 2 тысяч рублей

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В этом году в поезде Деда Мороза появилась новинка — вагон кукольного театра. В нем будет проходить 45-минутное представление с кукольными героями поезда Деда Мороза

В этом году в поезде Деда Мороза появилась новинка — вагон кукольного театра. В нем будет проходить 45-минутное представление с кукольными героями поезда Деда Мороза

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Многие дети пишут письма с новогодними желаниями Деду Морозу

Многие дети пишут письма с новогодними желаниями Деду Морозу

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Также новосибирцы выстроились в очередь, чтобы посетить кабину паровоза. Некоторым даже разрешают посигналить в гудок паровоза

Также новосибирцы выстроились в очередь, чтобы посетить кабину паровоза. Некоторым даже разрешают посигналить в гудок паровоза

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Ранее мы рассказывали о маршруте, по которому проедет Дед Мороз. В этом году он посетит более 60 городов.

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Поезд Деда МорозаНовый годНовосибирск
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