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«Стоимость ски-паса увеличилась на 19%»: в Манжероке в ожидании туристов сделали больше трасс

В Манжероке уже около 30 трасс для катания — здесь ждут на 20% больше туристов

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Манжерок активно развивают для горного туризма

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В этом году ждут увеличение числа туристов на курорте Манжерок в Горном Алтае на 20%. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра туризма Эрчима Сарбашева. На горном курорте обеспечили меры безопасности для потока туристов.

— К новому зимнему сезону курорт увеличил количество трасс для катания с 23 до 28, а протяженность трасс — с 22 до 30 км. По сравнению с прошлым годом стоимость ски-паса увеличилась на 19%. В настоящем сезоне прогнозируется увеличение числа посетителей на 20%, — цитируют министра в ТАСС.

По словам Эрчима Сарбашева, на территории курорта функционирует медицинский кабинет и пост спасателей, которые могут оказать первую медицинскую помощь. А на всех запланированных соревнованиях и праздниках будет дежурить скорая помощь.

Манжерок в Горном Алтае развивает «Сбер». Курорт находится у подножия горы Малая Синюха в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года курорт посетили больше 520 тысяч человек.

Планировать отдых на новогодние праздники нужно начинать еще осенью. НГС сделал подборку баз отдыха, отелей и гостевых домов, где можно отдохнуть в январе.

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