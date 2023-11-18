«Стоимость ски-паса увеличилась на 19%»: в Манжероке в ожидании туристов сделали больше трасс

В этом году ждут увеличение числа туристов на курорте Манжерок в Горном Алтае на 20%. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра туризма Эрчима Сарбашева. На горном курорте обеспечили меры безопасности для потока туристов.
— К новому зимнему сезону курорт увеличил количество трасс для катания с 23 до 28, а протяженность трасс — с 22 до
По словам Эрчима Сарбашева, на территории курорта функционирует медицинский кабинет и пост спасателей, которые могут оказать первую медицинскую помощь. А на всех запланированных соревнованиях и праздниках будет дежурить скорая помощь.
Манжерок в Горном Алтае развивает «Сбер». Курорт находится у подножия горы Малая Синюха в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам
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