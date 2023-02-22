Похолодание после +5 градусов: какая погода ждет новосибирцев на длинных выходных

В Новосибирске на предстоящих длинных выходных обещают смену теплой погоды на похолодание. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в городе будет сильный ветер.

— 23 и 24 февраля будем находиться под влиянием адвекции теплого воздуха с северных районов Казахстана. Поэтому выносится интенсивное тепло до +5 градусов по области. Холодный фронт будет проходить 25 февраля. Поэтому и скорость ветра будет усиливаться и снижаться температура, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.