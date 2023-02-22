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Похолодание после +5 градусов: какая погода ждет новосибирцев на длинных выходных

Также в Новосибирске обещают сильный ветер

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Первые дни выходных в городе будет плюсовая температура

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В Новосибирске на предстоящих длинных выходных обещают смену теплой погоды на похолодание. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в городе будет сильный ветер.

— 23 и 24 февраля будем находиться под влиянием адвекции теплого воздуха с северных районов Казахстана. Поэтому выносится интенсивное тепло до +5 градусов по области. Холодный фронт будет проходить 25 февраля. Поэтому и скорость ветра будет усиливаться и снижаться температура, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В четверг, 23 февраля, ночью преимущество без осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Температура в ночные часы -2... -4 градуса, днем +2... +4 градуса. Ветер будет юго-восточный 5–10 м/с.

В пятницу, 24 февраля, ночью небольшой мокрый снег. Днем умеренный мокрый снег. Ночью обещают -1... -3 градуса, днем +2... +4 градуса. Ветер юго-западный ночью 11 м/с, днем 9–14 м/с, с порывами до 19 м/с.

В субботу, 25 февраля, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем местами небольшой снег. Ночью и днем температура будет -6... -8 градусов. Ветер ночью юго-западный 8–13 м/с с порывами до 18 м/с, днем ветер будет 5–10 м/с.

По данным «Яндекс.Погоды», 26 февраля будет небольшой снег. Утром температура будет -14 градусов, днем -11... -9 градусов.

Из-за сезонного потепления в Новосибирской области возрастает риск происшествий. МЧС предупреждает, что возможны чрезвычайные ситуации на воде из-за таяния льда.

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