Похолодание после +5 градусов: какая погода ждет новосибирцев на длинных выходных

В Новосибирске на предстоящих длинных выходных обещают смену теплой погоды на похолодание. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в городе будет сильный ветер.
— 23 и 24 февраля будем находиться под влиянием адвекции теплого воздуха с северных районов Казахстана. Поэтому выносится интенсивное тепло до +5 градусов по области. Холодный фронт будет проходить 25 февраля. Поэтому и скорость ветра будет усиливаться и снижаться температура, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В четверг, 23 февраля, ночью преимущество без осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Температура в ночные часы
В пятницу, 24 февраля, ночью небольшой мокрый снег. Днем умеренный мокрый снег. Ночью обещают
В субботу, 25 февраля, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем местами небольшой снег. Ночью и днем температура будет
По данным «Яндекс.Погоды», 26 февраля будет небольшой снег. Утром температура будет -14 градусов, днем
Из-за сезонного потепления в Новосибирской области возрастает риск происшествий. МЧС предупреждает, что возможны чрезвычайные ситуации на воде из-за таяния льда.