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Запретят выезд на лед. МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за потепления

Из-за повышения температуры в регионе вырос риск происшествий

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Из-за осадков на крышах может появиться наледь

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Из-за сезонного потепления в Новосибирской области возрастает риск происшествий. Возможны чрезвычайные ситуации на воде из-за таяния льда.

— По прогнозу синоптиков, в Новосибирскую область постепенно приходит весна. Днем столбик термометра будет достигать плюсовых температур. Однако ночью сохранятся холода. Перепады погоды увеличивают риск возникновения нештатных ситуаций, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

С 1 марта в регионе запретят выезд на лед на любом средстве передвижения — снегоходах и мотособаках.

— Из-за потепления начнется изменение структуры льда, что представляет опасность провалиться в воду при выезде, а в отдельных местах, особенно в заберегах, и в выходе на лед. Уделите пристальное внимание детской безопасности. Детей нельзя отпускать к водоемам, и стоит напомнить об опасности игр там в период межсезонья, — рассказали спасатели.

Осадки могут способствовать образованию наледи на крышах, а метели и гололед — провоцировать аварии на дорогах.

— Соблюдение безопасной дистанции между автомобилями, контроль над скоростью передвижения, избежание резких маневров — то, что нужно знать водителям, особенно тем, кто отправляется в дальнюю дорогу, — подчеркнули в ведомстве.

Синоптики новосибирского Гидрометцентра составили предварительный прогноз погоды на март в Новосибирске и области. Ожидается, что в первую декаду придет оттепель, но позже ее сменят морозы до -25 градусов. Читайте подробности здесь.

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