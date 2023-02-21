Запретят выезд на лед. МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за потепления

Из-за сезонного потепления в Новосибирской области возрастает риск происшествий. Возможны чрезвычайные ситуации на воде из-за таяния льда.
— По прогнозу синоптиков, в Новосибирскую область постепенно приходит весна. Днем столбик термометра будет достигать плюсовых температур. Однако ночью сохранятся холода. Перепады погоды увеличивают риск возникновения нештатных ситуаций, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
С 1 марта в регионе запретят выезд на лед на любом средстве передвижения — снегоходах и мотособаках.
— Из-за потепления начнется изменение структуры льда, что представляет опасность провалиться в воду при выезде, а в отдельных местах, особенно в заберегах, и в выходе на лед. Уделите пристальное внимание детской безопасности. Детей нельзя отпускать к водоемам, и стоит напомнить об опасности игр там в период межсезонья, — рассказали спасатели.
Осадки могут способствовать образованию наледи на крышах, а метели и гололед — провоцировать аварии на дорогах.
— Соблюдение безопасной дистанции между автомобилями, контроль над скоростью передвижения, избежание резких маневров — то, что нужно знать водителям, особенно тем, кто отправляется в дальнюю дорогу, — подчеркнули в ведомстве.
Синоптики новосибирского Гидрометцентра составили предварительный прогноз погоды на март в Новосибирске и области. Ожидается, что в первую декаду придет оттепель, но позже ее сменят морозы до -25 градусов. Читайте подробности здесь.