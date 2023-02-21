Запретят выезд на лед. МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за потепления

С 1 марта в регионе запретят выезд на лед на любом средстве передвижения — снегоходах и мотособаках.

— Из-за потепления начнется изменение структуры льда, что представляет опасность провалиться в воду при выезде, а в отдельных местах, особенно в заберегах, и в выходе на лед. Уделите пристальное внимание детской безопасности. Детей нельзя отпускать к водоемам, и стоит напомнить об опасности игр там в период межсезонья, — рассказали спасатели.