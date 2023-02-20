Осадков больше нормы: какой будет погода в Новосибирске в марте — прогноз синоптиков

В начале марта в Новосибирске ожидается потепление до +2 градусов. На смену ему могут прийти морозы до -25 градусов.
Синоптики ФГУБУ «Западно-Сибирское УГМС» составили предварительный прогноз погоды на первый весенний месяц.
— Температура ожидается около нормы, то есть
Во второй декаде ночью температура может опускаться до
— Количество осадков предполагается больше нормы, по западу и востоку области — около нормы, то есть от 11 до 27 миллиметров, — добавила синоптик.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на март, который составили интернет-сервисы. По их данным, в марте можно ждать первый дождь.