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Тема дняПрогноз погоды на март
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Осадков больше нормы: какой будет погода в Новосибирске в марте — прогноз синоптиков

Горожан ждут перепады температур

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Первые 10 дней марта будут теплыми

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В начале марта в Новосибирске ожидается потепление до +2 градусов. На смену ему могут прийти морозы до -25 градусов.

Синоптики ФГУБУ «Западно-Сибирское УГМС» составили предварительный прогноз погоды на первый весенний месяц.

— Температура ожидается около нормы, то есть -5… -8 градусов, по юго-востоку области выше на 1 градус. В первой декаде ожидаем повышение температуры в ночные часы с -11… -16 до -3… -8 градусов, днем от -2… -7 градусов до оттепели, 0… +2 градуса. В конце первой декады ожидается небольшое понижение температуры, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Во второй декаде ночью температура может опускаться до -20… -25 градусов, днем до -9… -14 градусов. В конце начнется небольшое повышение. В третьей декаде температура ночью может повыситься до -5… -10 градусов, днем до 0… +5 градусов.

— Количество осадков предполагается больше нормы, по западу и востоку области — около нормы, то есть от 11 до 27 миллиметров, — добавила синоптик.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на март, который составили интернет-сервисы. По их данным, в марте можно ждать первый дождь.

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