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От -25 до -7 градусов: какая погода ждет новосибирцев до конца недели — синоптики изменили прогноз

Предполагается, что снег идти не будет

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Температуры днем и ночью будут значительно отличаться

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К концу недели в Новосибирск придет потепление, на выходных столбик термометра покажет -7 градусов.

В начале недели синоптики обещали, что -7 градусов будет уже в четверг, теперь прогноз стал другим.

— На ближайшие три дня изменений в погоде пока не ожидается. По-прежнему будет властвовать антициклон. Погода будет без осадков, — сообщили журналисту НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

16 февраля, в четверг, преимущественно без осадков. Температура ночью составит -22… -25 градусов, днем ожидается до -12… -14 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

17 февраля, в пятницу, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -22… -25 градусов, днем -10… -12 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

18 февраля, в субботу, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -22… -25 градусов, днем ожидается до -7… -9 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

О том, какая погода будет в Новосибирске в марте, — читайте в материале.

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