От -25 до -7 градусов: какая погода ждет новосибирцев до конца недели — синоптики изменили прогноз

К концу недели в Новосибирск придет потепление, на выходных столбик термометра покажет -7 градусов.
В начале недели синоптики обещали, что -7 градусов будет уже в четверг, теперь прогноз стал другим.
— На ближайшие три дня изменений в погоде пока не ожидается. По-прежнему будет властвовать антициклон. Погода будет без осадков, — сообщили журналисту НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
16 февраля, в четверг, преимущественно без осадков. Температура ночью составит
17 февраля, в пятницу, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до
18 февраля, в субботу, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит
О том, какая погода будет в Новосибирске в марте, — читайте в материале.