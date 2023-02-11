Намылили лыжи: как прошла одна из крупнейших зимних гонок в Новосибирске — 10 кадров

В субботу, 11 февраля, в Новосибирске прошла 41-я «Лыжня России». Гонка проходит в регионе с 2004 года и собирает любителей зимнего спорта со всей области. В этом году на базе имени Алика Тульского собралось около трех тысяч человек. Фотограф НГС побывал на мероприятии — смотрим, что там было.
— Всех с замечательным солнечным днем, с отличной зимой в этом году, с хорошим настроением! Всех с праздником! Всем хорошего скольжения! И пусть наш пример вовлекает всё большее количество участников в лыжные праздники, в нашу большую дружную семью! — сказал глава региона Андрей Травников на открытии.
Для участников в этом году организовали бесплатную электричку от Новосибирска-Восточного до станции Сеятель. А как «Лыжня России» проходила в прошлом году, можно посмотреть здесь.