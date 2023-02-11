freedom
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 3/10
usd 72.79
eur 78.05
Тема дняКрасивые сибирячки на «Лыжне России»
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Намылили лыжи: как прошла одна из крупнейших зимних гонок в Новосибирске — 10 кадров

В этом году в гонке приняло участие около трех тысяч человек

4 802

Губернатор Андрей Травников на открытии гонки

Поделиться

В субботу, 11 февраля, в Новосибирске прошла 41-я «Лыжня России». Гонка проходит в регионе с 2004 года и собирает любителей зимнего спорта со всей области. В этом году на базе имени Алика Тульского собралось около трех тысяч человек. Фотограф НГС побывал на мероприятии — смотрим, что там было.

— Всех с замечательным солнечным днем, с отличной зимой в этом году, с хорошим настроением! Всех с праздником! Всем хорошего скольжения! И пусть наш пример вовлекает всё большее количество участников в лыжные праздники, в нашу большую дружную семью! — сказал глава региона Андрей Травников на открытии.

В Новосибирске «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского

В Новосибирске «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского

Поделиться

В этом году лыжная гонка состоялась в традиционном формате: были старты для детей и взрослых

В этом году лыжная гонка состоялась в традиционном формате: были старты для детей и взрослых

Поделиться

Приняла участие и баба Зоя Григорьевна Попова — известная жительница Академгородка. Мы подробно рассказывали о бабе Зое <a href="https://ngs.ru/text/culture/2019/04/09/66046807/" class="_" target="_blank">здесь</a>

Приняла участие и баба Зоя Григорьевна Попова — известная жительница Академгородка. Мы подробно рассказывали о бабе Зое здесь

Поделиться

Вице-губернатор Сергей Нелюбов и Андрей Травников с бабой Зоей

Вице-губернатор Сергей Нелюбов и Андрей Травников с бабой Зоей

Поделиться

Кроме традиционных дистанций в этом году проложили еще одну — на 2130 метров. Это сделали в честь наступающего 130-летия Новосибирска

Кроме традиционных дистанций в этом году проложили еще одну — на 2130 метров. Это сделали в честь наступающего 130-летия Новосибирска

Поделиться

Лыжня России регулярно проходит в стране с 1982 года, а в Новосибирской области — с 2004

Лыжня России регулярно проходит в стране с 1982 года, а в Новосибирской области — с 2004

Поделиться

С 2012 года география гонки в регионе расширилась

С 2012 года география гонки в регионе расширилась

Поделиться

Теперь старты проходят практически по всей области: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трех городских округах — Новосибирске, Бердске и Искитиме

Теперь старты проходят практически по всей области: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трех городских округах — Новосибирске, Бердске и Искитиме

Поделиться

Участникам повезло с погодой — сегодня в Новосибирске ясно и солнечно

Участникам повезло с погодой — сегодня в Новосибирске ясно и солнечно

Поделиться

Для участников в этом году организовали бесплатную электричку от Новосибирска-Восточного до станции Сеятель. А как «Лыжня России» проходила в прошлом году, можно посмотреть здесь.

СО РАНЛыжиЛыжная базаСпорт
  • ЛАЙК11
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter