В выходные до Академгородка пустят специальную электричку — куда на ней можно будет попасть

Программа мероприятия:



09:00–10:50 — регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6–8 лет);



09:00–11:30 — регистрация участников на дистанции 5 км (2005 г.р. и моложе);



09:00–11:45 — регистрация участников на дистанции 10 км (2004 г.р. и старше);



11:00 — старт детского забега на дистанцию 500 м, мальчики;



11:15 — старт детского забега на дистанцию 500 м, девочки;



11:40 — торжественное открытие, церемония награждения победителей детского забега на 500 м;



12:00 — массовый старт на дистанции 5 км юноши и девушки (2005 г. р. и моложе);



12:10 — старт на дистанцию 2130 м (Забег-2130). Участвуют руководители (заместители руководителя) правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений (и. о. руководителя на момент проведения мероприятия), организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы);



12:15 — массовый старт на дистанции 10 км женщины и мужчины (2004 г. р. и старше);



12:45 — награждение Забега-2130 на дистанции 2130 м, награждение забегов на дистанции 5 км;



13:15 — церемония награждения забегов на дистанции 10 км.



Февраль в России — окончание лишь календарной зимы, поэтому весь месяц (и даже дольше) можно выбираться на крутые склоны и кататься на сноубордах и лыжах.