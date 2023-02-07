В выходные до Академгородка пустят специальную электричку — куда на ней можно будет попасть

«Лыжня России» в Новосибирске состоится 11 февраля — участников доставит электричка и автобусы. Центральный старт будет дан в Академгородке на улице Ионосферной, 3.
— Во время пандемии дети не участвовали. В этом году приглашаем и детей, — сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на аппаратном совещании при мэре. — Будет выделен отдельный пригородный электропоезд для перевозки участников соревнований. Для того чтобы не было пробки, предлагаем участникам воспользоваться электричкой. Рекомендуем взять лыжи свои.
В 08:58 электричка отходит со станции Новосибирск-Восточный со всеми остановками и прибывает на станцию Сеятель в 10:00. Здесь участников будут встречать три уже заказанных автобуса. Также они будут служить пунктами обогрева на месте проведения соревнования.
После окончания соревнования они доставят всех желающих обратно на ж/д станцию. Электричка в город отправляется в 14:30 со станции Сеятель и прибывает на станцию Новосибирск-Восточный в 15:09.
Участникам на мероприятии будут бесплатно раздавать кашу и чай. Дети будут допущены до соревнований только при наличии медицинской справки. На месте будут работать 15 биотуалетов.
Будет четыре дистанции — 500 метров, 2130 метров, 5 и 10 километров. Зарегистрироваться можно заранее через форму.