freedom
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 70.60
eur 76.03
Тема дняИстория невероятно красивой бабушки
Все новости
Все новости

В выходные до Академгородка пустят специальную электричку — куда на ней можно будет попасть

Публикуем расписание движения

1 243

На соревнования в этом году пустят и детей

Поделиться

«Лыжня России» в Новосибирске состоится 11 февраля — участников доставит электричка и автобусы. Центральный старт будет дан в Академгородке на улице Ионосферной, 3.

— Во время пандемии дети не участвовали. В этом году приглашаем и детей, — сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на аппаратном совещании при мэре. — Будет выделен отдельный пригородный электропоезд для перевозки участников соревнований. Для того чтобы не было пробки, предлагаем участникам воспользоваться электричкой. Рекомендуем взять лыжи свои.

В 08:58 электричка отходит со станции Новосибирск-Восточный со всеми остановками и прибывает на станцию Сеятель в 10:00. Здесь участников будут встречать три уже заказанных автобуса. Также они будут служить пунктами обогрева на месте проведения соревнования.

После окончания соревнования они доставят всех желающих обратно на ж/д станцию. Электричка в город отправляется в 14:30 со станции Сеятель и прибывает на станцию Новосибирск-Восточный в 15:09.

Участникам на мероприятии будут бесплатно раздавать кашу и чай. Дети будут допущены до соревнований только при наличии медицинской справки. На месте будут работать 15 биотуалетов.

Будет четыре дистанции — 500 метров, 2130 метров, 5 и 10 километров. Зарегистрироваться можно заранее через форму.

Программа мероприятия:

09:00–10:50 — регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6–8 лет);

09:00–11:30 — регистрация участников на дистанции 5 км (2005 г.р. и моложе);

09:00–11:45 — регистрация участников на дистанции 10 км (2004 г.р. и старше);

11:00 — старт детского забега на дистанцию 500 м, мальчики;

11:15 — старт детского забега на дистанцию 500 м, девочки;

11:40 — торжественное открытие, церемония награждения победителей детского забега на 500 м;

12:00 — массовый старт на дистанции 5 км юноши и девушки (2005 г. р. и моложе);

12:10 — старт на дистанцию 2130 м (Забег-2130). Участвуют руководители (заместители руководителя) правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений (и. о. руководителя на момент проведения мероприятия), организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы);

12:15 — массовый старт на дистанции 10 км женщины и мужчины (2004 г. р. и старше);

12:45 — награждение Забега-2130 на дистанции 2130 м, награждение забегов на дистанции 5 км;

13:15 — церемония награждения забегов на дистанции 10 км.

Февраль в России — окончание лишь календарной зимы, поэтому весь месяц (и даже дольше) можно выбираться на крутые склоны и кататься на сноубордах и лыжах.

Лыжня РоссииЛыжиСоревнованияЛыжня России в Новосибирске
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter