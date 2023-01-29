Для тех, у кого отпуск в феврале. Подборка главных горнолыжек страны с ценами и прогнозом погоды

Февраль в России — окончание лишь календарной зимы, поэтому весь месяц (и даже дольше) можно выбираться на крутые склоны и кататься на сноубордах и лыжах.
В стране огромное количество курортов, куда можно добраться практически из любого города. Мы собрали наиболее интересные из них, а заодно поговорили с экспертами сервисов «Погода» и «Путешествия» от «Яндекса», поэтому расскажем и о ценах на проживание, и о самых лучших днях для катания.
Абзаково
Курорт Абзаково находится в Башкирии. Сезон здесь начинается в ноябре, а заканчивается только в начале мая. На курорте тринадцать трасс — по пять зеленых и синих, три красных и ни одной черной. Их общая протяженность составляет около 16 километров, а максимальный перепад высот — 320 метров. Есть специальные маршруты для катания на снегоходах и беговых лыжах.
Что значат цвета трасс на горнолыжных курортах? Зеленая — для начинающих, синяя — низкого уровня сложности, красная — среднего, а черная для самых опытных и смелых.
Цены
Цена ски-пасса при проживании в Абзаково и санатории «Юбилейный» начинается от 400 рублей в час. При проживании в других местах по предварительной заявке — от 1000 рублей в час. С учетом скидки выгоднее всего остановиться в двухзвездочной гостинице «Абзаково» (стоимостью от 2750 рублей за ночь) или в санатории «Юбилейный» (от 5400 рублей за ночь).
Маршрут
Добираться до Абзаково проще всего через Магнитогорск. От города до курорта можно доехать на рейсовом автобусе, который идет до поселка Новоабзаково, на машине или на такси.
Лучшие дни для катания
Как правило, в первую неделю февраля в Абзаково среднесуточная температура опускается не ниже
Самые подходящие условия для катания будут 1, 3, 4, 8 и 9 февраля.
Красная Поляна
Красная Поляна — собирательное название для всего кластера, в который входят курорты «Роза Хутор», «Газпром» и, наконец, сама «Красная Поляна». Самый большой и популярный у отдыхающих — «Роза Хутор». Он состоит из 68 трасс (13 зеленых, 25 синих, 19 красных и 11 черных), общая протяженность которых — более 100 километров.
Курорт «Газпром» условно делится на две части — «Лауру» и «Альпику». Их общая протяженность — около 35 километров. Последняя подходит для профессионалов: она состоит из пяти трасс — три красные и две черные. «Лаура» создана для семейного катания: на ней 21 трасса разных уровней — три зеленых, семь синих, восемь красных и три черных.
Самый небольшой из трех курортов — «Красная Поляна», протяженность его трасс — около 30 километров. Комплекс расположен ближе всего к Адлеру, в нем 36 трасс — три зеленых, десять синих, четырнадцать красных и девять черных. Главный плюс курорта — самый долгий сезон для катания, который длится до второй половины июля.
Цены
Цена ски-пасса стартует от 2660 рублей на курорте «Газпром». Чуть больше, от 2700 рублей, придется заплатить на «Красной Поляне». Стоимость катания на трассах «Розы Хутор» начинается от 3950 рублей.
Остановиться можно на высоте 1190 метров в дизайнерском Ays Design Hotel (от 5735 рублей за ночь), Oplot Apartments (от 4578 рублей в сутки) или в гостинице «Беларусь» (от 5800 рублей за ночь).
Маршрут
Самый простой способ: сначала поездом или самолетом добраться до Сочи, оттуда до курортов Красной Поляны ежедневно курсируют электрички и «Ласточка», а также автобусы
Лучшие дни для катания
Обычно в первую неделю февраля в Красной Поляне среднесуточная температура опускается не ниже
Домбай
Один из самых первых горнолыжных комплексов в стране расположен в Домбае. Сезон здесь начинается в середине декабря и длится до конца апреля. Общая протяженность трасс составляет порядка 20 километров, а перепады высот на трассах достигают 1538 метров. Всего на курорте работает 19 трасс — пять зеленых и столько же синих, шесть красных и три черных. Самые экстремальные любители зимних видов спорта приезжают на Домбай, чтобы покорить трассу, вершина которой находится на отметке 3168 метров.
Цены
За ски-пасс придется отдать от 1700 рублей. Остановиться прямо в горах можно в гостинице «Горский Дом» (от 4000 рублей за ночь). Любителям пышных интерьеров понравится «Версаль» (от 5500 рублей за ночь), а фанатам красивого вида из окна — отель Gold Star (от 6500 рублей в сутки).
Маршрут
Путь на Домбай лежит через Минеральные Воды. От аэропорта или вокзала до курорта можно доехать на автомобиле или такси, а также с пересадками на автобусах и маршрутках.
Лучшие дни для катания
В начале февраля среднесуточная температура на Домбае опускается не ниже
Архыз
Архыз считается одним из молодых горнолыжных северокавказских курортов. Сезон тут длится с декабря по конец марта. Общая протяженность маршрутов — около 27 километров, а перепады высот достигают 1815 метров. Всего на курорте 16 трасс — четыре зеленых, пять синих, пять красных, две черных. Для юных лыжников открыта детская академия спорта «Архызенок».
Цены
Остановиться можно в отеле с аутентичными интерьерами «Рахат» (7000 рублей за ночь), в гостинице с захватывающими видами «Долина Гор» (6000 рублей за ночь) или на турбазе «Алания Sky» (4375 рублей за ночь). Цена за ски-пасс стартует от 1350 рублей.
Маршрут
Ближайший к Архызу железнодорожный вокзал находится в Невинномысске, до него можно доехать как от вокзала Минеральных Вод, так и из Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска. А уже до самого курорта добраться можно на такси, общественном транспорте или трансфером.
Лучшие дни для катания
В первую и вторую неделю февраля среднесуточная температура воздуха на Архызе колеблется от -5 до
Шерегеш
Шерегеш — это не только поселок в Кемеровской области, но и известный горнолыжный курорт. Экстремалы катаются тут с начала ноября по начало мая. Всего на курорте 15 трасс любой сложности, их общая протяженность составляет около 35 километров. Курорт условно делится на четыре сектора: A, B, F и E. A и F считаются основными, поскольку там расположено больше всего трасс и развлечений.
Цены
Единый ски-пасс на курорте стоит 2645 рублей. Также можно приобрести ски-карту за 170 рублей и оплачивать катание на отдельной трассе — это будет стоить от 1000 рублей за четыре часа или от 1400 рублей за день в зависимости от маршрута. Жить удобнее всего в самом поселке. Например, в трехзвездочных гостиницах «Губернская» (от 9600 рублей за ночь) и «Аквилон» (от 5000 рублей за ночь), а для любителей роскоши есть отель «Горный» (
Маршрут
Ближайший к курорту город — Новокузнецк (расстояние примерно 160 километров), оттуда в Шерегеш ходят рейсовые автобусы.
Лучшие дни для катания
Обычно в начале февраля в Шерегеше морозно. В первую неделю среднесуточная температура опускается до
Большой Вудъявр
Горнолыжный курорт в мурманских Хибинах «Большой Вудъявр» известен длинным сезоном — с середины осени до конца июня. Всего на курорте построено 24 трассы — две зеленых, десять синих, шесть красных, шесть черных — общей протяженностью примерно 35 километров и перепадами высот до 650 метров. Также на склоне горы Айкуайвенчорр есть сноупарк, где можно покататься на лыжах и сноуборде на трюковых трассах.
Цены
Ски-пасс стоит 1750 рублей за четыре часа или 2350 рублей за день. Также можно приобрести один экскурсионный подъем и спуск за 400 рублей. Остановиться лучше всего в Кировске. Можно выбрать стильный отель Powder (от 4648 рублей за ночь), аутентичные интерьеры «Sokroma Гиперборея» (от 7380 рублей за ночь) или гостиницу «Северная» (от 5400 рублей за ночь).
Маршрут
Как вариант, можно добраться до города Апатиты и уже оттуда ехать в Кировск на рейсовом автобусе, автомобиле, такси или заказать трансфер. Расстояние между городами составляет около 220 километров.
Лучшие дни для катания
В начале февраля на курорте прохладно и снежно. В первую неделю месяца среднесуточная температура там опускается до
Склоны Приэльбрусья
На склонах Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии расположены горнолыжные курорты «Азау» и «Чегет». Сезон начинается в ноябре и заканчивается в середине апреля, а на «Азау» можно кататься вплоть до мая. Этот курорт больше подходит для новичков и любителей: на нем семь несложных трасс протяженностью около 11 километров.
«Чегет» больше подойдет опытным лыжникам и сноубордистам: его крутые склоны и резкие перепады высот делают уровень сложности трасс довольно высоким. Всего на курорте 15 красных и черных маршрутов общей протяженностью около 20 километров. На «Чегете» одни из самых высоких перепадов высот в России среди горнолыжных курортов: более 1100 метров, а в некоторых местах угол наклона склонов достигает 45 градусов.
Цены
На «Азау» стоимость ски-пасса начинается от 2000 рублей за час, детский стоит 1300 рублей. На «Чегете» как такового ски-пасса нет, плата взимается за пользование подъемником — 1700 рублей в день. Оптимально будет остановиться в поселке Терскол. Ближе к «Азау» есть варианты «Эльбер» (от 6000 рублей за ночь) и «Нурэль» (от 3200 рублей за ночь). Ближе к «Чегету» можно рассмотреть «Седьмой регион» (от 3600 рублей за ночь) и «Эльбрус» (5000 рублей).
Маршрут
Добираться удобнее всего через те же Минводы или Нальчик. От Нальчика до курортов можно доехать на рейсовом автобусе до остановки в поселке Терскол или на автомобиле. Путь займет около 130 километров. От аэропорта или вокзала в Минеральных Водах можно доехать на машине или заказать трансфер.
Лучшие дни для катания
В первые дни февраля в Приэльбрусье снег и до
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