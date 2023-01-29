Для тех, у кого отпуск в феврале. Подборка главных горнолыжек страны с ценами и прогнозом погоды

Февраль в России — окончание лишь календарной зимы, поэтому весь месяц (и даже дольше) можно выбираться на крутые склоны и кататься на сноубордах и лыжах.



В стране огромное количество курортов, куда можно добраться практически из любого города. Мы собрали наиболее интересные из них, а заодно поговорили с экспертами сервисов «Погода» и «Путешествия» от «Яндекса», поэтому расскажем и о ценах на проживание, и о самых лучших днях для катания.