«Лыжня России» прошла в Новосибирске — 15 морозных фотографий с соревнований

В Новосибирске 12 февраля прошла юбилейная «Лыжня России». Соревнование прошло на базе имени Алика Тульского в Академгородке. «Лыжня» проводится уже 40-й раз. Помимо традиционных дистанций — 5 и 10 километров — в этом году добавили специальную в 2023 метра. Как сообщили в пресс-службе правительства, это было сделано в честь Молодежного чемпионата мира по хоккею, который на стыке 2022–2023 годов будет принимать Новосибирск. Фотокорреспондент НГС побывала на «Лыжне России» и запечатлела соревнования.