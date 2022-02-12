«Лыжня России» прошла в Новосибирске — 15 морозных фотографий с соревнований

В Новосибирске
Евгения Глинчикова
Хоккеистка из Новосибирска стала героем дня на Олимпиаде в Пекине после матча Россия — США.
В этом году мероприятие проводится в юбилейный,
В Новосибирске
Евгения Глинчикова
Хоккеистка из Новосибирска стала героем дня на Олимпиаде в Пекине после матча Россия — США.
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