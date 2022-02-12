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«Лыжня России» прошла в Новосибирске — 15 морозных фотографий с соревнований

В этом году мероприятие проводится в юбилейный, 40-й раз

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В этом году «Лыжня России» прошла <a href="https://ngs.ru/text/sport/2022/02/02/70418708/" class="_" target="_blank">в формате <nobr class="_">«18+»</nobr></a> из-за коронавируса

В этом году «Лыжня России» прошла в формате «18+» из-за коронавируса

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В Новосибирске 12 февраля прошла юбилейная «Лыжня России». Соревнование прошло на базе имени Алика Тульского в Академгородке. «Лыжня» проводится уже 40-й раз. Помимо традиционных дистанций — 5 и 10 километров — в этом году добавили специальную в 2023 метра. Как сообщили в пресс-службе правительства, это было сделано в честь Молодежного чемпионата мира по хоккею, который на стыке 2022–2023 годов будет принимать Новосибирск. Фотокорреспондент НГС побывала на «Лыжне России» и запечатлела соревнования.

Утром <nobr class="_">12 февраля</nobr> в Новосибирске было меньше <nobr class="_">20 градусов</nobr>

Утром 12 февраля в Новосибирске было меньше 20 градусов

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В этом году первая тысяча участников получила номера с электронными чипами, их выдадут 11 и <nobr class="_">12 февраля</nobr> на комиссиях по допуску

В этом году первая тысяча участников получила номера с электронными чипами, их выдадут 11 и 12 февраля на комиссиях по допуску

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Евгения Глинчикова

В день проведения «Лыжни России» для участников организовали бесплатный проезд, горячий чай, камеры хранения, раздевалки и возможность погреться в автобусах

В день проведения «Лыжни России» для участников организовали бесплатный проезд, горячий чай, камеры хранения, раздевалки и возможность погреться в автобусах

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Помимо беговых лыж на мероприятии можно было попробовать сдать нормативы ГТО

Помимо беговых лыж на мероприятии можно было попробовать сдать нормативы ГТО

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Также, разминаясь перед соревнованием, лыжники поиграли в волейбол

Также, разминаясь перед соревнованием, лыжники поиграли в волейбол

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Ежегодно порядка <nobr class="_">15 тысяч</nobr> жителей Новосибирской области принимают участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России»

Ежегодно порядка 15 тысяч жителей Новосибирской области принимают участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России»

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В этом году были введены ограничения из-за коронавируса. В гонке не смогли поучаствовать несовершеннолетние

В этом году были введены ограничения из-за коронавируса. В гонке не смогли поучаствовать несовершеннолетние

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Некоторые участвуют организациями

Некоторые участвуют организациями

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На «Лыжне России» были организованы фотозоны

На «Лыжне России» были организованы фотозоны

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Участвовать в соревнованиях детям было нельзя, но приобщать их к спорту можно разными способами

Участвовать в соревнованиях детям было нельзя, но приобщать их к спорту можно разными способами

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Попробовать проехать на лыжах мог любой желающий

Попробовать проехать на лыжах мог любой желающий

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В стартовом городке располагались две зоны активности, и одна из них (как в прошлом году) была посвящена <nobr class="_">МЧМ-2023.</nobr> Здесь дирекция чемпионата организует фотозоны, беспроигрышную лотерею и предложит лыжникам и всем, кто придет их поддержать, ряд развлечений и мастер-классов

В стартовом городке располагались две зоны активности, и одна из них (как в прошлом году) была посвящена МЧМ-2023. Здесь дирекция чемпионата организует фотозоны, беспроигрышную лотерею и предложит лыжникам и всем, кто придет их поддержать, ряд развлечений и мастер-классов

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Вторая такая зона должна была напомнить всем о чемпионате мира по волейболу, один из групповых этапов которого примет летом <nobr class="_">2022 года</nobr> Новосибирск

Вторая такая зона должна была напомнить всем о чемпионате мира по волейболу, один из групповых этапов которого примет летом 2022 года Новосибирск

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Новосибирцы упорно боролись за победу в «Лыжне России»

Новосибирцы упорно боролись за победу в «Лыжне России»

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Хоккеистка из Новосибирска стала героем дня на Олимпиаде в Пекине после матча Россия — США.

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