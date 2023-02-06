Слабый ветер и легкий мороз сохранятся в Новосибирске

Следующие трое суток в Новосибирске сохранится легкий мороз с небольшим снегопадом. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие 3 дня.
В предстоящую ночь город ждет небольшой снег, температура составит -15... -17 градусов, в пригороде — до -21 градуса. Днем также небольшой снег, температура — -8... -10 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с.
8 февраля местами ожидается небольшой снег, ночью — -16... -18 градусов, днем — -11... -13 градусов, в пригороде — до -16 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с.
9 февраля обещают небольшой снег ночью, днем преимущественно без осадков. Температура ночью начнет понижаться до -20... -22 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки -14... -16 градусов. Ветер западный 2–7 м/с.
До 15 часов 6 февраля в регионе действовала первая степень загрязнения воздуха, ее решили не продлевать.
— В связи с тем, что мы ждем небольшой снег, не продлеваем. Два дня будет перерыв, 9-го будем думать — может, на выходные снова объявим, — сказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Сегодня утром в городе снова был смог, а уровень загрязнения воздуха оценивали как опасный. Смог стоит в Новосибирске с 1 февраля. Жители жалуются на неприятный запах в воздухе, ухудшение самочувствия, а некоторые лишний раз не открывают окно.