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Пришли холодные ночи: Новосибирскую область ждет мороз до -31 градуса

Снегопады в городе прекратились

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В городе будут холодные ночи

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В Новосибирске в ближайшие три дня возможно до -23 градусов. В пригороде может похолодать до -28 градусов. А по области столбик термометра опустится до -31 градуса.

Как сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирской УГМС», в Новосибирске со 2 по 4 февраля осадков не ожидается. Температура ночью в четверг и пятницу опустится до -21... -23 градусов, днем 2 февраля составит -14... -16, 3 февраля — -13... -15 градусов. Ветер восточный силой 2–7 м/с.

4 февраля в Новосибирске ночью ожидается -20... -22 градуса, днем — -12... -14 градусов. Ветер северо-западный силой 2–7 м/с.

— На предстоящую ночь по области до -31 градуса. Следующие ночи — до -29 градусов. Днем — до -21 градуса, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Ранее начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик сообщила, что в первой декаде февраля в Новосибирск придут сильные морозы. Их принесут воздушные массы из северных районов Якутии.

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