Пришли холодные ночи: Новосибирскую область ждет мороз до -31 градуса

В Новосибирске в ближайшие три дня возможно до -23 градусов. В пригороде может похолодать до -28 градусов. А по области столбик термометра опустится до -31 градуса.
Как сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирской УГМС», в Новосибирске со 2 по 4 февраля осадков не ожидается. Температура ночью в четверг и пятницу опустится до
4 февраля в Новосибирске ночью ожидается
— На предстоящую ночь по области до -31 градуса. Следующие ночи — до -29 градусов. Днем — до -21 градуса, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
Ранее начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик сообщила, что в первой декаде февраля в Новосибирск придут сильные морозы. Их принесут воздушные массы из северных районов Якутии.