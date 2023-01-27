Ветер до 14 м/с, температура до -9 градусов: какая погода ждет Новосибирск на выходных

В следующие 3 дня в Новосибирске сохранятся средние температуры и снег. Самый интенсивный снегопад обещают завтра, 28 января.
— Завтра в первой половине дня по городу пройдет более интенсивный снег, потом будет уменьшаться. Температурный фон существенно не меняется, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
Также 28 января в городе ожидается умеренный снег, ветер юго-западный
В воскресенье обещают небольшой снег и западный ветер скоростью
Меньше всего снега будет в понедельник, 30 января. Ветер будет юго-западным
По прогнозам синоптиков, к первым дням февраля в Новосибирск придет более морозная и солнечная погода.
Сегодня в городе сильный ветер и метель. А в области из-за погоды отменили подвоз детей в одну из школ.