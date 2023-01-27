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Ветер до 14 м/с, температура до -9 градусов: какая погода ждет Новосибирск на выходных

Пока похолодание планируют к началу февраля

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Завтра в городе ожидается умеренный снегопад

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В следующие 3 дня в Новосибирске сохранятся средние температуры и снег. Самый интенсивный снегопад обещают завтра, 28 января.

— Завтра в первой половине дня по городу пройдет более интенсивный снег, потом будет уменьшаться. Температурный фон существенно не меняется, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Также 28 января в городе ожидается умеренный снег, ветер юго-западный 7–12 м/с. Температуры ночью будут в пределах -9... -11 градусов, днем -7... -9 градусов.

В воскресенье обещают небольшой снег и западный ветер скоростью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью температура составит -7... -12 градусов, днем -7... -9 градусов.

Меньше всего снега будет в понедельник, 30 января. Ветер будет юго-западным 4–9 м/с, температура ночью -11... -13 градусов, днем -8... -10 градусов.

По прогнозам синоптиков, к первым дням февраля в Новосибирск придет более морозная и солнечная погода.

Сегодня в городе сильный ветер и метель. А в области из-за погоды отменили подвоз детей в одну из школ.

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