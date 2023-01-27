В Новосибирской области непогода: из-за сильной метели учеников одной из школ не повезли на уроки

В Новосибирской области подвоз детей в Алексеевскую школу №4 Новоозерного поселка отменили из-за плохой погоды. На уроки не пойдет 45 детей.
— Основная причина — погодные условия — плохая видимость и сильная метель. В настоящее время на трассах работает 834 единицы техники. Техника исправна, проезд обеспечен везде, — сообщили в Территориальном управлении автодорг Новосибирской области.
Сегодня в Новосибирске ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Температура ночью составит -10... -12 градусов, днем — -7... -9 градусов. Ветер западный силой 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ранее в мэрии предупредили о том, что на неделе до 29 января на дорогах в Новосибирске могут образоваться снежные заносы. Это связано со снегопадами.