СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 68.63
eur 74.73
Тема дняВ чем обвиняют экс-директора «Красного факела»
Все новости
Все новости

В Новосибирске ждут заносов и гололеда из-за снегопада

На неделе может похолодать до -25 градусов

1 137

На дорогах могут образоваться снежные заносы

Поделиться

В Новосибирске на неделе до 29 января ожидаются снегопады. Это может привести к сложностям на дорогах.

— По погоде, к сожалению, сохраняется облачность, снег, метели в большинство дней. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура ночью в среднем -15 градусов, среди недели понижение до -25 градусов в ночное время, до -18 — в дневное время. К концу недели температура стабилизируется, не более -10… -15 градусов в течение дня, не более -15… -18 градусов в ночное время, — сообщил во время аппаратного совещания 24 января начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.

Он уточнил, что в городе сохраняются риски возникновения пожаров в частном секторе и СНТ, а также чрезвычайных ситуаций на водоемах.

Накануне новосибирские синоптики объяснили, что в Новосибирск пришел мощный циклон. Из-за него снегопады в городе задержатся.

По теме

ГололедСнегопадСнежные заносыЦиклон
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter