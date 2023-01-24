В Новосибирске ждут заносов и гололеда из-за снегопада

В Новосибирске на неделе до
— По погоде, к сожалению, сохраняется облачность, снег, метели в большинство дней. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура ночью в среднем -15 градусов, среди недели понижение до -25 градусов в ночное время, до -18 — в дневное время. К концу недели температура стабилизируется, не более
Он уточнил, что в городе сохраняются риски возникновения пожаров в частном секторе и СНТ, а также чрезвычайных ситуаций на водоемах.
Накануне новосибирские синоптики объяснили, что в Новосибирск пришел мощный циклон. Из-за него снегопады в городе задержатся.