В Новосибирске ждут заносов и гололеда из-за снегопада

В Новосибирске на неделе до 29 января ожидаются снегопады. Это может привести к сложностям на дорогах.



— По погоде, к сожалению, сохраняется облачность, снег, метели в большинство дней. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура ночью в среднем -15 градусов, среди недели понижение до -25 градусов в ночное время, до -18 — в дневное время. К концу недели температура стабилизируется, не более -10… -15 градусов в течение дня, не более -15… -18 градусов в ночное время, — сообщил во время аппаратного совещания 24 января начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.