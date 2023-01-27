Двое новосибирцев уехали рыбачить на забытое озеро — они преодолели почти 600 километров пути

Жители Новосибирска Евгений Апальков и Роман Трубицын с 14 по 21 января рыбачили на озере Гитара в Томской области. Их самый крупный улов за поездку — щука весом 4,5 килограмма и окунь весом 1,5 килограмма.
— За зиму 5–6 раз местные туда забрасываются. Туда организовать заброску дорого и сложно. 500 километров на автомобиле ехали с города Юрги, потом 65 километров на снегоходе. Мы выезжали в последний день, под -40 градусов было, — рассказал Евгений корреспонденту НГС.
Как поделился Евгений в группе «Рыбалка в Новосибирске», дорога была очень тяжелой из-за большого количество снега и наледи:
— К вечеру добрались, поставили лагерь. Озеро на болоте без грив, продувается всеми ветрами! Рыбалка очень трудовая. Окуни — чернее ночи, пару зачетных щук, вот как-то так. Постоянный ветер и снег создавали лютую снежную бурю, из-за которой один день вылетел коту под хвост, даже выйти из палатки было трудно. Зато было время на кулинарные изыски (хорошо, когда напарник — повар-технолог). Когда были окошки в погоде, можно было раскочегарить ирландский самовар и заварить крутейшего чайка с острова Ява.
Из-за холодов Евгений с напарником сократили поход на сутки. Такими путешествиями и «забросами» Евгений занимается уже
Корреспондент НГС в начале января побывала в отпуске в Томске. О том, чем заняться в соседнем городе и что там есть интересного, можно прочитать в материале.