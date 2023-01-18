Крещенские купания отменили в Куйбышеве из-за двойного льда — как такой лед появился

В Куйбышеве Новосибирской области отменили крещенские купания из-за двойного льда с водяной прослойкой. Как сообщили в администрации района, решение было принято после обследования льда специалистами МЧС для безопасности граждан.
— Толщина верхнего слоя льда составляет 8 сантиметров, далее идет прослойка воды около 8 сантиметров и далее лед толщиной 32 сантиметра. Глубина реки без льда порядка 120 сантиметров. Предварительная причина двойного льда — резкое изменение уровня воды в реке после ледостава, — прокомментировал начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района Никита Остапенко.
Администрация Куйбышевского района порекомендовала гражданам не организовывать крещенские купели самостоятельно. Это может привести к трагедии.
ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.