СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 68.66
eur 74.26
Тема дняТурист в Египте  обнаружил, что у него нет отеля
Все новости
Все новости

Крещенские купания отменили в Куйбышеве из-за двойного льда — как такой лед появился

Специалисты МЧС провели обследование реки Оми

1 221

Купание может оказаться небезопасным

Поделиться

В Куйбышеве Новосибирской области отменили крещенские купания из-за двойного льда с водяной прослойкой. Как сообщили в администрации района, решение было принято после обследования льда специалистами МЧС для безопасности граждан.

— Толщина верхнего слоя льда составляет 8 сантиметров, далее идет прослойка воды около 8 сантиметров и далее лед толщиной 32 сантиметра. Глубина реки без льда порядка 120 сантиметров. Предварительная причина двойного льда — резкое изменение уровня воды в реке после ледостава, — прокомментировал начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района Никита Остапенко.

Администрация Куйбышевского района порекомендовала гражданам не организовывать крещенские купели самостоятельно. Это может привести к трагедии.

ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.

КрещениеКуйбышевОбьКупелиЛед
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter