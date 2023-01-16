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«Возможно обрушение»: в Новосибирской области вероятны аварийные ситуации из-за снегопада

Наибольший риск — в восточных районах региона

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Снегопады ждут в течение недели

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В Новосибирске в ближайшую неделю ожидаются обильные снегопады. Из-за этого возможны аварийные ситуации.

— Осадки, ожидаемые в течение недели, могут значительно увеличить риск схода снега с крыш зданий, сооружений, наибольшая вероятность — для районов восточной части области. Возможно обрушение ветхих и аварийных конструкций, — сообщил на оперативном совещании 16 января глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске ожидается температура в -8... -10 градусов. Облачно с прояснением, снег. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили на ближайшую неделю специальные интернет-сервисы. Читайте, чего стоит ждать.

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