«Возможно обрушение»: в Новосибирской области вероятны аварийные ситуации из-за снегопада

В Новосибирске в ближайшую неделю ожидаются обильные снегопады. Из-за этого возможны аварийные ситуации.
— Осадки, ожидаемые в течение недели, могут значительно увеличить риск схода снега с крыш зданий, сооружений, наибольшая вероятность — для районов восточной части области. Возможно обрушение ветхих и аварийных конструкций, — сообщил на оперативном совещании
По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске ожидается температура в
Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили на ближайшую неделю специальные интернет-сервисы. Читайте, чего стоит ждать.