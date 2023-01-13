Метель и гололедица: с теплом в Новосибирск пришла непогода — прогноз на выходные

В Новосибирск вместе с теплом циклон принес снегопады и утренний гололед. Суровые морозы отступили вместе с антициклоном, уступив место метелям.
В Западном-Сибирском УГМС корреспонденту НГС сообщили, что в ближайшие дни в городе ожидаются снегопады и теплая погода.
14 января облачно с прояснениями, небольшой, а днем местами умеренный снег и метель. На дорогах местами будут снежные заносы и сильная гололедица. Ветер западный, ночью
В воскресенье, 15 января, ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Западный ветер чуть стихнет, но днем порывы сохранятся — до
В понедельник, 16 января, также будет тепло. Местами небольшой снег. Ночью ожидается
В Новосибирской области ветер будет более сильным. Завтра, 14 января, порывы могут достигать
Утром 12 января температура воздуха в некоторых районах Новосибирской области опустилась до