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Метель и гололедица: с теплом в Новосибирск пришла непогода — прогноз на выходные

Температура повышается, но гулять будет некомфортно

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В ближайшие дни будет пасмурно

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В Новосибирск вместе с теплом циклон принес снегопады и утренний гололед. Суровые морозы отступили вместе с антициклоном, уступив место метелям.

В Западном-Сибирском УГМС корреспонденту НГС сообщили, что в ближайшие дни в городе ожидаются снегопады и теплая погода.

14 января облачно с прояснениями, небольшой, а днем местами умеренный снег и метель. На дорогах местами будут снежные заносы и сильная гололедица. Ветер западный, ночью 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью -15... -17 градусов, днем около -11... -13 градусов.

В воскресенье, 15 января, ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Западный ветер чуть стихнет, но днем порывы сохранятся — до 14 м/с. В темное время суток будет -13... -15 градусов, днем -9... -11 градусов.

В понедельник, 16 января, также будет тепло. Местами небольшой снег. Ночью ожидается -13... -15 градусов, днем -9... -11 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Новосибирской области ветер будет более сильным. Завтра, 14 января, порывы могут достигать 20 м/с, далее до 14 м/с. Ожидаются снегопады. Ночью в ближайшие три дня по региону будет -14... -19 градусов, днем -8... -14 градусов.

Утром 12 января температура воздуха в некоторых районах Новосибирской области опустилась до -43 градусов.

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