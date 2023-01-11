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Градусник показывает -47 градусов: самые холодные районы Новосибирской области — смотрим показатели

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Морозы пришли в регион вместе с антициклоном

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Градусники жителей Новосибирской области сегодня зафиксировали аномальные морозы. Так, в северных районах региона ночью было около -45... -47 градусов. Смотрим на термометры.

В Венгерово градусник показал -47 градусов! Обычно прибор хоть немного нагревается от стены дома.

Такие показатели увидели жители Венгеровского района

Такие показатели увидели жители Венгеровского района

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В Северном градусники с утра показали -45 градусов.

В Северном было чуть теплее

В Северном было чуть теплее

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При этом, по данным Западно-Сибирского УГМС, самые крепкие морозы были зафиксированы сегодня ночью в Кыштовке, где температура опустилась до -44,5 градуса. В Северном было -40,7 градуса, в Венгерово — -38,2 градуса, Убинском — -37,3 градуса.

Холоднее всего было в Кыштовке

Холоднее всего было в Кыштовке

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Морозы пришли в регион ненадолго. Совсем скоро начнется потепление. Также мы узнали, какой будет погода на Крещение.

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