Градусник показывает -47 градусов: самые холодные районы Новосибирской области — смотрим показатели

Градусники жителей Новосибирской области сегодня зафиксировали аномальные морозы. Так, в северных районах региона ночью было около
В Венгерово градусник показал -47 градусов! Обычно прибор хоть немного нагревается от стены дома.
В Северном градусники с утра показали -45 градусов.
При этом, по данным Западно-Сибирского УГМС, самые крепкие морозы были зафиксированы сегодня ночью в Кыштовке, где температура опустилась до -44,5 градуса. В Северном было -40,7 градуса, в Венгерово — -38,2 градуса, Убинском — -37,3 градуса.
Морозы пришли в регион ненадолго. Совсем скоро начнется потепление. Также мы узнали, какой будет погода на Крещение.