К вечеру до -6 градусов: какой погоды ждать в Новосибирске 31 декабря — прогноз на ближайшие часы

Горожане уже закупаются продуктами, оставшимися подарками и нарезают салаты. Вскоре многие пойдут гулять по городу, смотреть на елку, кататься с горок и просто фотографироваться на фоне ярких гирлянд. Если вы тоже сегодня собираетесь проводить время на свежем воздухе, то читайте, когда будет теплее всего.
По данным «Яндекс.Погоды», к вечеру 31 декабря в Новосибирске потеплеет. Если утро началось с температурой
Сайт Gismeteo также дает благоприятный прогноз на праздничный день. В 13:00 ожидается -15 градусов, а к 22:00 чуть теплее, -14 градусов. С 16:00 возможен снег.
Самую теплую погоду на сегодня обещает сайт «Метеовести», который публикует прогноз от центра «Фобос». По его данным, около 19:00 начнется снегопад, температура составит -8 градусов. А уже к 22:00 потеплеет до -6 градусов.
Накануне новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на период с 31 декабря по 2 января. По их данным, на территории области будет достаточно морозно.