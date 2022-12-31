К вечеру до -6 градусов: какой погоды ждать в Новосибирске 31 декабря — прогноз на ближайшие часы

Горожане уже закупаются продуктами, оставшимися подарками и нарезают салаты. Вскоре многие пойдут гулять по городу, смотреть на елку, кататься с горок и просто фотографироваться на фоне ярких гирлянд. Если вы тоже сегодня собираетесь проводить время на свежем воздухе, то читайте, когда будет теплее всего.