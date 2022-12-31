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К вечеру до -6 градусов: какой погоды ждать в Новосибирске 31 декабря — прогноз на ближайшие часы

В городе будет снежно

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Сегодня многие новосибирцы будут гулять и отдыхать

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Горожане уже закупаются продуктами, оставшимися подарками и нарезают салаты. Вскоре многие пойдут гулять по городу, смотреть на елку, кататься с горок и просто фотографироваться на фоне ярких гирлянд. Если вы тоже сегодня собираетесь проводить время на свежем воздухе, то читайте, когда будет теплее всего.

По данным «Яндекс.Погоды», к вечеру 31 декабря в Новосибирске потеплеет. Если утро началось с температурой -18... -19 градусов, то к ночи она составит -8... -12 градусов. При этом в течение дня ожидается небольшой снег.

Сейчас в городе -16 градусов, сообщает сервис

Сейчас в городе -16 градусов, сообщает сервис

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Сайт Gismeteo также дает благоприятный прогноз на праздничный день. В 13:00 ожидается -15 градусов, а к 22:00 чуть теплее, -14 градусов. С 16:00 возможен снег.

Сила ветра составит 1–2 м/с

Сила ветра составит 1–2 м/с

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Самую теплую погоду на сегодня обещает сайт «Метеовести», который публикует прогноз от центра «Фобос». По его данным, около 19:00 начнется снегопад, температура составит -8 градусов. А уже к 22:00 потеплеет до -6 градусов.

К 16:00 ожидается -10 градусов

К 16:00 ожидается -10 градусов

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Накануне новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на период с 31 декабря по 2 января. По их данным, на территории области будет достаточно морозно.

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