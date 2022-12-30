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Мороз до -30 градусов: точный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске и по области

В этом году конец декабря не балует горожан

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В городе в праздник будет морозно, при этом ожидаются и снегопады

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В Новосибирске и в целом по области в этом году ожидается морозная новогодняя ночь. В городе температура опустится примерно до -21 градуса, а по северо-западу региона может снизиться до -30 градусов. При этом ближайшие три дня ожидаются снегопады.

— Через область будет проходить циклон 1 января, поэтому ожидаются интенсивные осадки и повышение температуры. В основном в юго-восточной части области. Север региона останется в умеренно-морозной зоне, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске 31 декабря ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер восточный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. В темное время суток будет -23... -25 градусов, в пригороде до -30 градусов. Днем -14... -16 градусов, в пригороде до -19 градусов.

Новогодняя ночь на 1 января будет в Новосибирске морозной. Ожидается умеренный снег, ветер восточный 5–10 м/с. Ночью -19... -21 градус, к утру повышение до -11... -13 градусов. Днем -6... -8 градусов.

В первый понедельник нового года, 2 января, ночью будет -14... -16 градусов, днем -11... -13 градусов. Ожидается местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5–10 м/с.

По области ожидаются более низкие температуры.

31 декабря, завтра, по области местами небольшой снег, ветер восточный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. В ночные часы температура -21... -26 градусов, местами до -33 градусов, в дневные часы -12... -17 градусов, местами до -22 градусов.

Новогодняя ночь на 1 января будет теплее. В Новосибирской области небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 5–10 м/с. Ночью будет -19... -24 градуса. По северо-западу области до -30 градусов, по юго-востоку до -16 градусов. В светлое время суток -11... -16 градусов. По северо-западу области до -22 градусов, по юго-востоку до -9 градусов.

В понедельник, 2 января, в отдельных районах области ожидается снег, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5–10 м/с. Ночью в среднем -22... -27 градусов, по северо-западу до -34 градусов, по юго-востоку до -19 градусов. Днем -16... -21 градусов.

Мы изучили прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.

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