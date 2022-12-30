Мороз до -30 градусов: точный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске и по области

В Новосибирске и в целом по области в этом году ожидается морозная новогодняя ночь. В городе температура опустится примерно до -21 градуса, а по северо-западу региона может снизиться до -30 градусов. При этом ближайшие три дня ожидаются снегопады.
— Через область будет проходить циклон 1 января, поэтому ожидаются интенсивные осадки и повышение температуры. В основном в юго-восточной части области. Север региона останется в умеренно-морозной зоне, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске 31 декабря ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер восточный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. В темное время суток будет
Новогодняя ночь на 1 января будет в Новосибирске морозной. Ожидается умеренный снег, ветер восточный 5–10 м/с. Ночью
В первый понедельник нового года, 2 января, ночью будет
По области ожидаются более низкие температуры.
31 декабря, завтра, по области местами небольшой снег, ветер восточный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. В ночные часы температура
Новогодняя ночь на 1 января будет теплее. В Новосибирской области небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 5–10 м/с. Ночью будет
В понедельник, 2 января, в отдельных районах области ожидается снег, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5–10 м/с. Ночью в среднем
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