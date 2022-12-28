Морозы до -25 вновь вернутся в Новосибирск: прогноз погоды на последние дни 2022 года

В последние дни уходящего 2022 года в Новосибирск придет холодный фронт, который задержится в регионе до следующей недели. Ожидается снежная погода, а на дорогах гололед. Новый прогноз дали синоптики Западно-Сибирского УГМС.
— В Новосибирскую область с запада идут потоки холодного воздуха, которые принесут снег. Этот циклон задержится в регионе до конца недели, затем придет новая волна похолодания, — сообщила корреспонденту НГС сотрудник Новосибирского гидрометцентра Ирина Юрченко.
В четверг, 29 декабря, в регионе ожидается небольшой снег. Ветер северный 2–7 м/с, ночью температура воздуха
В Новосибирске, 29 декабря, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 2–7 м/с, ночью температура воздуха за окном
В пятницу, 30 декабря, по области местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, ночью
В Новосибирске, 30 декабря, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, ночью
В субботу, 31 декабря, в области местами небольшой снег. Ветер восточный 2–7 м/с, ночью
В Новосибирске 31 декабря местами небольшой снег. Ветер восточный 2–7 м/с, температура воздуха ночью
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