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Морозы до -25 вновь вернутся в Новосибирск: прогноз погоды на последние дни 2022 года

Потоки холодного воздуха придут в регион с запада

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Циклон принесет в регион снежную погоду

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В последние дни уходящего 2022 года в Новосибирск придет холодный фронт, который задержится в регионе до следующей недели. Ожидается снежная погода, а на дорогах гололед. Новый прогноз дали синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— В Новосибирскую область с запада идут потоки холодного воздуха, которые принесут снег. Этот циклон задержится в регионе до конца недели, затем придет новая волна похолодания, — сообщила корреспонденту НГС сотрудник Новосибирского гидрометцентра Ирина Юрченко.

В четверг, 29 декабря, в регионе ожидается небольшой снег. Ветер северный 2–7 м/с, ночью температура воздуха -15… -25 градусов, днем -10… -15 градусов.

В Новосибирске, 29 декабря, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 2–7 м/с, ночью температура воздуха за окном -18… -20 градусов, днем -13… -15 градусов.

В пятницу, 30 декабря, по области местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, ночью -18… -23 градуса, днем -15… -20 градусов.

В Новосибирске, 30 декабря, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, ночью -20… -22 градуса, днем ожидается -15… -17 градусов.

В субботу, 31 декабря, в области местами небольшой снег. Ветер восточный 2–7 м/с, ночью -22… -27 градусов, днем -20… -25 градусов.

В Новосибирске 31 декабря местами небольшой снег. Ветер восточный 2–7 м/с, температура воздуха ночью -23… -25 градусов, днем -16… -18 градусов.

Мы изучили прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.

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