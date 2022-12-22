«Выше нормы на 1–2 градуса»: синоптики составили прогноз до конца декабря — что ждет новосибирцев

В Новосибирске конец декабря ожидается более теплым, чем обычно. При этом погода станет стабильнее только ближе к Новому году.
— Третья декада будет около или выше нормы на
Снег будет идти, но не постоянно.
— Понижение кратковременное будет в середине первой пятидневки, а затем все-таки будет более ровное распределение температуры. Вторая пятидневка будет в антициклональном характере — будут более комфортные температуры до -21 градуса, — добавила специалист.
Холод не хочет уступать и возвращается в регион. В ближайшие дни вновь ожидаются морозы.