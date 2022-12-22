«Выше нормы на 1–2 градуса»: синоптики составили прогноз до конца декабря — что ждет новосибирцев

В Новосибирске конец декабря ожидается более теплым, чем обычно. При этом погода станет стабильнее только ближе к Новому году.

— Третья декада будет около или выше нормы на 1–2 градуса. Ожидаются колебания температуры ночью от -8... -13 градусов до -16... -21 градуса, днем от -5... -10 градусов до -11... -16 градусов. В ближайшие пять дней понижение температуры ночью возможно до -35 градусов, в светлое время до -22 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.