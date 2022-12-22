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«Выше нормы на 1–2 градуса»: синоптики составили прогноз до конца декабря — что ждет новосибирцев

Погода станет стабильнее к концу месяца

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Снег будет идти, но только в отдельные дни

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В Новосибирске конец декабря ожидается более теплым, чем обычно. При этом погода станет стабильнее только ближе к Новому году.

— Третья декада будет около или выше нормы на 1–2 градуса. Ожидаются колебания температуры ночью от -8... -13 градусов до -16... -21 градуса, днем от -5... -10 градусов до -11... -16 градусов. В ближайшие пять дней понижение температуры ночью возможно до -35 градусов, в светлое время до -22 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Снег будет идти, но не постоянно.

— Понижение кратковременное будет в середине первой пятидневки, а затем все-таки будет более ровное распределение температуры. Вторая пятидневка будет в антициклональном характере — будут более комфортные температуры до -21 градуса, — добавила специалист.

Холод не хочет уступать и возвращается в регион. В ближайшие дни вновь ожидаются морозы.

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