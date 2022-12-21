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Снова морозы до -34 градусов: похолодание идет в Новосибирскую область

Самая холодная ночь будет в пятницу, 23 декабря

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Морозы надолго не задержатся

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Потепление быстро сменится морозами в ближайшие два дня в Новосибирске. Об этом предупредили новосибирские синоптики.

— Ожидаются кратковременные морозы, колебания. Циклон уходит, формируется промежуточный холодный гребень, поэтому в пятницу, 23 декабря, будет самая холодная ночь. И только в субботу подходит приземная ложбина с теплым фронтом, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске будет теплее, чем в более северных районах области.

22 декабря ночью и днем будет -10... -12 градусов с понижением в течение дня. Холодать начнет к вечеру. Осадки небольшие — умеренный снег. Ветер ожидается южный, днем западный, 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.

Послезавтра, 23 декабря, будет южный ветер, ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. В светлое время суток преимущественно без осадков, ночью — умеренный снег. В ночные часы ожидается -22... -24 градуса, в пригороде до -27 градусов. Днем -19... 21 градус.

В субботу, 24 декабря, ночью будет -21... -23 градуса, а днем уже потепление до -10... 12 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег.

В Новосибирской области будет холоднее всего по северо-западе.

Завтра, 22 декабря, небольшой, местами умеренный снег, местами метели. Ночью будет -17... -22 градуса, при прояснениях до -29 градусов по северо-западу, на юго-востоке — -10... -15 градусов. Днем -17... -22 градуса. Ветер южный с переходом на западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В пятницу, 23 декабря, ночью сохраняется местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В темное время суток ожидается -29... -34 градуса, при облачности будет теплее — до -27 градусов. В светлое время суток -16... -21 градус. Ветер южного направления, ночью 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В субботу, 24 декабря, постепенно повысится температура. Ожидается снег от небольшого до умеренного, в отдельных районах метели. В ночные часы -16... -21 градус, местами до -26 градусов, в дневные — -9... -14 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до -17 м/с.

До Нового года осталось совсем недолго. Новосибирцы уже закупаются подарками и строят планы на долгие выходные. Мы изучили прогноз погоды на главный праздничный день, 31 декабря.

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