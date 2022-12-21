Снова морозы до -34 градусов: похолодание идет в Новосибирскую область

В Новосибирске будет теплее, чем в более северных районах области.

22 декабря ночью и днем будет -10... -12 градусов с понижением в течение дня. Холодать начнет к вечеру. Осадки небольшие — умеренный снег. Ветер ожидается южный, днем западный, 4–9 м/с , ночью местами порывы до 14 м/с .