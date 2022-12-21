Снова морозы до -34 градусов: похолодание идет в Новосибирскую область

Потепление быстро сменится морозами в ближайшие два дня в Новосибирске. Об этом предупредили новосибирские синоптики.
— Ожидаются кратковременные морозы, колебания. Циклон уходит, формируется промежуточный холодный гребень, поэтому в пятницу, 23 декабря, будет самая холодная ночь. И только в субботу подходит приземная ложбина с теплым фронтом, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске будет теплее, чем в более северных районах области.
22 декабря ночью и днем будет
Послезавтра, 23 декабря, будет южный ветер, ночью
В субботу, 24 декабря, ночью будет
В Новосибирской области будет холоднее всего по северо-западе.
Завтра, 22 декабря, небольшой, местами умеренный снег, местами метели. Ночью будет
В пятницу, 23 декабря, ночью сохраняется местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В темное время суток ожидается
В субботу, 24 декабря, постепенно повысится температура. Ожидается снег от небольшого до умеренного, в отдельных районах метели. В ночные часы
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