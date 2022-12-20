Огромную живую ель привезли в ТЦ «Эдем» — в прошлом году жителей возмутило, что дерево спилили

В ТРК также рассказали, что периодически слышат претензии по поводу неэкологичности натуральной елки.



— В современном мире живые елочки домой везут не из леса, а из специальных питомников. Там их специально выращивают, причем специальным, рекреационным методом. После таких питомников остается живой хвойный лес. То есть они рассчитаны на то, что часть деревьев вырубается и едет радовать жителей. И здесь повторяется природный процесс: в хвойных лесах от поросли до взрослых вековых деревьев дорастает менее 10% елей. Остальные погибают в процессе роста и формирования леса, — рассказали в ТРК.