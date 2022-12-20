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Огромную живую ель привезли в ТЦ «Эдем» — в прошлом году жителей возмутило, что дерево спилили

Высота дерева в этот раз — 13,5 метра

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Елку установят сегодня ночью

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В ТРК «Эдем» в Советском районе Новосибирска привезли большую живую ель. Дерево планируют установить завтра, 21 декабря. Фотографиями с НГС поделился читатель.

В отделе рекламы и маркетинга ТРК журналисту НГС рассказали, что елку установят сегодня ночью.

— Делать это будут помощники Деда Мороза, — рассказали в «Эдеме».

Там добавили, что торговый центр тоже присоединился к программе «Новосибирск — новогодняя столица России». ТРК «Эдем» — одна из локаций и представляет Вологодскую область.

— «Эдем» в этом году будет в стиле природных цветов зимнего леса: нежная лазурь неба, серебристо-белый снег и густая хвойная зелень. Акцентом в украшении будут пушистые белки и кружевные снежинки, — рассказали в ТРК.

Дерево и ТРК украсят в оттенках зимнего леса

Дерево и ТРК украсят в оттенках зимнего леса

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В ТРК также рассказали, что периодически слышат претензии по поводу неэкологичности натуральной елки.

— В современном мире живые елочки домой везут не из леса, а из специальных питомников. Там их специально выращивают, причем специальным, рекреационным методом. После таких питомников остается живой хвойный лес. То есть они рассчитаны на то, что часть деревьев вырубается и едет радовать жителей. И здесь повторяется природный процесс: в хвойных лесах от поросли до взрослых вековых деревьев дорастает менее 10% елей. Остальные погибают в процессе роста и формирования леса, — рассказали в ТРК.

Если поросль с умом прореживать, то это только способствует формированию устойчивого лесного биома, добавили в торговом комплексе.

— А что с альтернативой? Покупаем пластиковую елку, сделанную из нефтепродуктов, с выбросами в атмосферу и воду. Что лучше поддержать и куда инвестировать? Мы выбираем поддерживать наши местные питомники, — пояснили в ТРК «Эдем».

Установкой ели занимается компания «Братья Елкины». Представитель компании рассказал, что в этом году длина елки — 13,5 метра.

— Саму пихту мы привезли с частного домовладения, она выросла большой и порядком мешала хозяевам. Так что мы убили двух зайцев: помогли добрым людям избавиться от лишнего, а пихта будет радовать своей красотой посетителей торгового центра, — рассказал НГС директор «Братьев Елкиных» Владимир Колесниченко.

В прошлом году в Эдеме поставили 20-метровую живую елку. Тогда жителей Академгородка возмутило, что многолетнее дерево спилили ради забавы. Представитель компании «Братья Елкины» заявил, что дерево выпилили не в лесу, а на участке частного дома. Хозяева хотели пустить ель на дрова.

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